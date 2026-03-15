CANAL RCN
Tendencias

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue el nuevo ELIMINADO

¡Colombia eligió y Carla Giraldo dio a conocer el veredicto! Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como todos los domingos, se conoció a un nuevo participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Después de un posicionamiento en el que la tensión estuvo a tope, Manuela Gómez, 'Campanita', Beba de la Cruz, Alexa Torrex, Juanda Caribe y Tebi Bernal ingresaron a la sala de eliminación.

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA
RELACIONADO

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

De esa manera, en desorden, fueron conociendo el veredicto de los televidentes. ¿Quién tuvo que abandonar la competencia?

Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En el cierre de la gala de este 15 de marzo de 2026, Carla Giraldo anunció a Beba de la Cruz como nueva eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Apenas se conoció la decisión, la barranquillera agradeció por la oportunidad y manifestó que se encuentra muy orgullosa de su proceso en la 'casa más famosa del país'.

Además, en la noche del lunes 16 de marzo, tendrá que conectarse nuevamente para enviarle un último mensaje a los participantes que continúan en competencia.

Estos han sido todos los eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Con la nueva jornada de eliminación, 12 famosos han abandonado el reality. Ellos son:

  1. Luisa Cortina.
  2. Renzo Sarabia.
  3. Sofía Jaramillo.
  4. Marilyn Patiño.
  5. Sara Uribe.
  6. Jay Torres.
  7. Nicolás Arrieta.
  8. Lorena Altamirano.
  9. Lady Noriega.
  10. Maiker Smith.
  11. Juanse Laverde.
  12. Beba de la Cruz.

Asimismo, Johanna Fadul también terminó su participación tras ser expulsada.

¿Dónde seguir las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

A través de la App del Canal RCN, los televidentes tienen la oportunidad de ver durante las 24 horas lo que ocurre en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¡Tensión al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la temida placa de nominación
RELACIONADO

¡Tensión al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la temida placa de nominación

Además, en la señal principal, pueden enterarse de lo que sucede en cada una de las galas.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Premios Óscar

Comenzó la noche de los Óscar 2026 en Hollywood con humor, estrellas y primeros premios

Yeison Jiménez

Salió a la luz una foto inédita de Yeison Jiménez y su primo al lado de la avioneta

La casa de los famosos

Atento: este sería el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la IA

Otras Noticias

Estados Unidos

Emprendimientos colombianos irán por el sueño de Silicon Valley en Red Bull Basement 2026

Los emprendedores utilizarán herramientas de IA para transformar sus ideas en productos y los ganadores serán invitados a la Final Mundial en Silicon Valley, Estados Unidos.

Donald Trump

“Está en las últimas”: duro mensaje del presidente Donald Trump sobre una posible ‘toma amistosa’ en Cuba

En la isla, la crisis energética ha centrado la atención a la espera de los movimientos de Estados Unidos.

Enfermedades

OPS alerta sobre la transmisión sostenida de la fiebre amarilla en Sudamérica

Santa Marta

Basuras, comercio desbordado y prostitución: el oscuro panorama que hoy golpea las playas de Santa Marta

Millonarios

¿Radamel Falcao podrá jugar vs. Atlético Nacional? Se filtró la decisión