¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue el nuevo ELIMINADO

Como todos los domingos, se conoció a un nuevo participante eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Después de un posicionamiento en el que la tensión estuvo a tope, Manuela Gómez, 'Campanita', Beba de la Cruz, Alexa Torrex, Juanda Caribe y Tebi Bernal ingresaron a la sala de eliminación.

De esa manera, en desorden, fueron conociendo el veredicto de los televidentes. ¿Quién tuvo que abandonar la competencia?

Este es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En el cierre de la gala de este 15 de marzo de 2026, Carla Giraldo anunció a Beba de la Cruz como nueva eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Apenas se conoció la decisión, la barranquillera agradeció por la oportunidad y manifestó que se encuentra muy orgullosa de su proceso en la 'casa más famosa del país'.

Además, en la noche del lunes 16 de marzo, tendrá que conectarse nuevamente para enviarle un último mensaje a los participantes que continúan en competencia.

Estos han sido todos los eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Con la nueva jornada de eliminación, 12 famosos han abandonado el reality. Ellos son:

Luisa Cortina. Renzo Sarabia. Sofía Jaramillo. Marilyn Patiño. Sara Uribe. Jay Torres. Nicolás Arrieta. Lorena Altamirano. Lady Noriega. Maiker Smith. Juanse Laverde. Beba de la Cruz.

Asimismo, Johanna Fadul también terminó su participación tras ser expulsada.

¿Dónde seguir las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

A través de la App del Canal RCN, los televidentes tienen la oportunidad de ver durante las 24 horas lo que ocurre en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, en la señal principal, pueden enterarse de lo que sucede en cada una de las galas.