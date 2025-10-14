Instagram empezó a bloquear contenido para adolescentes que podría resultar "perjudicial"

En un contexto de creciente presión sobre las grandes tecnológicas, por la muerte de menores de edad que intentaron replicar retos virales como el ‘Subway surfing’ o decidieron quitarse la vida tras mantener una conversación sobre el suicidio con los sistemas de inteligencia artificial, Meta anunció el martes una actualización en Instagram dirigida específicamente a adolescentes.

El filtro, que comenzó a aplicarse, de inmediato, en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, busca restringir aún más los contenidos que se muestran a los usuarios entre los 13 y los 18 años, con especial énfasis en publicaciones asociadas a tendencias virales potencialmente perjudiciales.

La medida se suma a los esfuerzos que Meta ha implementado desde septiembre del 2024, cuando introdujo las “Teen Accounts”, perfiles diseñados con configuraciones que buscan proteger a los adolescentes. Estas cuentas ya bloqueaban contenidos sexuales o explícitos, pero la nueva versión va un paso más allá: ahora se evitarán publicaciones que incluyan lenguaje fuerte, desafíos peligrosos o que promuevan comportamientos dañinos como dietas extremas, consumo de alcohol o tabaco, según detalló la empresa en un comunicado.

Meta utilizará los mismos parámetros que las clasificaciones de películas:

Capucine Tuffier, jefa de asuntos públicos de Meta, aseguró que el objetivo es proporcionar entornos digitales más seguros y acordes con la edad de los usuarios. En ese sentido, Meta utilizó la clasificación “PG-13” —frecuente en la industria del cine estadounidense— como referencia para decidir qué tipo de contenido no debería ser accesible para los adolescentes.

La selección de contenidos que serán restringidos será realizada, en parte, por la inteligencia artificial y por trabajadores de la compañía, lo que permite un análisis más detallado y efectivo, según la empresa. Además, Meta anunció que está trabajando en nuevas funciones de control parental, entre ellas una opción que permite restringir comentarios en las publicaciones de los adolescentes y limitar el tipo de contenido que pueden ver, escribir o recibir en sus perfiles.

RELACIONADO Adolescente se quitó la vida y sus padres acusan a ChatGPT de darle instrucciones

Los chats con sistemas IA también serán controlados :

De cara a los nuevos desafíos, la compañía adelantó que a partir de 2026 introducirá también la posibilidad de limitar las conversaciones entre adolescentes y asistentes de inteligencia artificial. Esta decisión coincide con la entrada en vigor de una nueva ley en California que obliga a las plataformas a establecer protecciones clave en las interacciones con chatbots de IA.

Con estas medidas, Meta intenta demostrar que prioriza el bienestar de los usuarios jóvenes por encima del aumento de la interacción en sus plataformas, en un momento en que las redes sociales enfrentan un creciente escrutinio por parte de reguladores, legisladores y organizaciones de protección infantil.