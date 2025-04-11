CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Este martes 4 de noviembre, la energía invita a tomar decisiones y ajustar aquello que no está alineado con tus metas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay un aire de movimiento y avance, pero acompañado de reflexión. No es día para correr, sino para avanzar con estrategia. La intuición estará más activa de lo habitual, lo que permitirá detectar oportunidades y también personas que no suman.

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista
RELACIONADO

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás el impulso de tomar decisiones rápidas, pero respira antes de actuar. Una conversación pendiente podría aclarar un malentendido. Usa la energía alta para avanzar en proyectos personales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se mueve un tema económico que habías dejado quieto. Buen día para negociar, revisar cuentas o proponer ideas laborales. En el amor debes tener paciencia ya que alguien necesita tu calma.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Noticias inesperadas te abrirán una puerta que creías cerrada. Tu curiosidad será tu mayor aliada. No digas que sí tan pronto, escucha más y decide despacio.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición viene fuerte hoy, hazle caso. Un familiar o amigo cercano te necesita emocionalmente. Buen día para limpiar espacios o cerrar ciclos internos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Lideras situaciones sin buscarlo, y hoy eso te favorece. En el trabajo, tus ideas brillan y logras convencer a quien dudaba. En el amor, alguien valorará tu generosidad.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Detallista como siempre, hoy podrás organizar algo que venías posponiendo. Orden mental y claridad en decisiones. No cargues con responsabilidades que no son tuyas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se activa tu vida social. Invitaciones, mensajes, encuentros. Recibirás cariño inesperado. Un equilibrio entre descanso y actividad será clave para el día.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Profundidad emocional a tope. Hoy podrías descubrir algo que cambia tu perspectiva sobre una persona. En lo laboral, tu enfoque intenso te permitirá destacarte.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te nace viajar, moverte, aprender algo nuevo. Conexiones internacionales o estudios salen favorecidos. En el amor, evita promesas impulsivas si no estás seguro.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Día productivo, avanzas y lo sientes. Maneja tus emociones con descanso y alimentación consciente. Una conversación laboral te da claridad sobre próximos pasos.

Hijo de Cristiano Ronaldo presume su primer carro de lujo: esta es la millonada que vale
RELACIONADO

Hijo de Cristiano Ronaldo presume su primer carro de lujo: esta es la millonada que vale

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu lado creativo está encendido. Ideas locas pero brillantes. Una persona te busca para colaborar o crear algo juntos. Mantén tus límites claros en temas personales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad elevada, pero también intuición fina. Perfecto para proyectos artísticos o espirituales. En el amor, evita dramatizar y escucha más ya que la empatía será tu fuerza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

¿Quién es la nueva pareja de Aida Victoria Merlano? El video confirmó el adiós con "El agropecuario"

Redes sociales

“Lloramos desconsoladamente”: Raúl Ocampo recuerda a Alejandra Villafañe con sentida entrevista

Aida Victoria Merlano

Ella es la influencer que expuso los mensajes del ex de Aida Victoria Merlano

Otras Noticias

Ejército Nacional

Dos soldados del Ejército fueron secuestrados en La Macarena, Meta, en medio de una asonada

El hecho ocurrió durante una asonada protagonizada por cerca de 400 personas en la vereda Getsemaní.

Pensiones

Corte Constitucional cambia los trámites para heredar una pensión en Colombia

La Corte Constitucional emitió la Sentencia T-378 de 2025, ordenando a Colpensiones y fondos privados flexibilizar los requisitos para heredar una pensión en Colombia.

Copa BetPlay

Alumbrando con linternas: así terminó el Envigado vs. DIM en la semifinal de Copa BetPlay

Migrantes

Trump defiende redadas migratorias y dice que “no han ido lo suficientemente lejos”

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud