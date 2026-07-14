Así quedará conformado el Senado de la República 2026 – 2030: este es el partido con más curules

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la conformación del Senado de la República para el periodo 2026-2030, con un total de 108 escaños distribuidos entre diversas fuerzas políticas que reflejan el panorama político actual del país.

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La representación indígena estará garantizada con dos curules especiales ocupadas por Martha Peralta y Jesús Omero Cuasapud, consolidando la diversidad del Senado colombiano.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales, y de acuerdo con lo que establece la ley por el Estatuto de Oposición, Iván Cepeda ocupará un escaño en el Senado.

El Congreso en pleno se instalará este lunes 20 de julio.

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El partido con más curules en el Senado 2026-2030

El Pacto Histórico se consolida como la bancada más grande del Senado con 27 curules, encabezada por figuras como Carolina Corcho, Pedro Flores, Carmen Caicedo, Wilson Arias y Laura Cristina Aumada.

La lista incluye también a senadores como Isabel Cristina Zuleta, David Racero, Alex Flores y Agmeth Escaf, entre otros.

Por su parte, el Centro Democrático se posiciona como la segunda fuerza política más alta de esta corporación con 17 senadores, incluyendo a Andrés Forero, Rafael Nieto, Claudia Zuelta, Hernán Cadavid, Julia Correa y Carlos Meissel.

Completan la bancada nombres como María Clara Posada, Honorio Enriquez, Alirio Barrera, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Oscar Villamizar, Juan Espinal, María Angélica Guerra, Juan Fernando Caicedo y Zandra María Bernal.

El Partido Liberal, es la tercera fuerza en el Senado, con 13 curules representadas por Lidio García, Fabio Raúl Amin, Alix Yirley Vargas, Yessid Pulgar, Gersson Vargas, Laura Fortich, Héctor Olimpo, Óscar Sánchez, Santiago Montoya, Camilo Torres, Álvaro Monedero, María Eugenia Lopera y Leonardo Galego.

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¿Cómo quedaron los demás partidos en el Senado 2026 – 2030?

El Partido Verde logró posicionar 11 senadores, entre ellos Ariel Ávila, Duvalier Sánchez, Jhon Edickson Amaya, Carlos Eduardo Enriquez, Andrea Padilla, José Macea, Gustavo Moreno, Luis Carlos Rua, Luis Alfonso Mejía, Wilder Escobar y Jota Pe Hernández.

El Partido Conservador alcanzó 10 escaños con David Barguil, Nadia Blel, Miguel Ángel Barreto, Daniel Restrepo, Marcos Daniel Pineda, Juan Carlos García, Liliana Benavides, Luis Eduardo Díaz, Santiago Barreto y Wadith Manzur.

El Partido de la U consiguió 8 curules ocupadas por Alfredo Deluque, Antonio Correa, Wilmer Carrillo, Jhon Moisés Besaile, Ana Paola García, Norma Hurtado, María Noreña y Juan Carlos Garcés.

Las fuerzas minoritarias también tendrán representación: Salvación Nacional con 4 senadores (Enrique Gómez, Jhon Alejandro Bermeo, Germán Rodríguez y Sara Castellanos), MIRA con 3 (Ana Paola Agudelo, Manuel Antonio Virguez y Carlos Eduardo Guevara), mientras que Nuevo Liberalismo con María Lucía Villaba y Partido Dignidad con Jennifer Pedraza obtuvieron una curul cada uno.