Conmovedor: se reveló cuál fue el último deseo del papá de Beéle antes de su muerte

El pasado 7 de agosto de 2025, murió Breyner López, el papá de Brandon de Jesús López Orozco, conocido en la industria musical como Beéle.

Según dio a conocer 'Dímelo King', el papá del reconocido artista tuvo un infarto y, desafortunadamente, no pudo resistir y se quedó sin signos vitales.

En medio de esa compleja coyuntura, en las últimas horas salió a la luz un video en el que Breyner López, el papá de Beéle, reveló cuál era su último deseo antes de morir.

Conmovedor: este fue el último deseo del papá de Beéle antes de morir

En las redes sociales está circulando un video en el que Breyner López, el papá de Beéle, habló de la muerte y dijo que estaba dispuesto a enfrentar ese episodio cuando Dios lo quisiera.

Además, en ese entonces también indicó cuál sería su última voluntad después de las exequias. Sus palabras fueron las siguientes:

Otra cosa que iba a decir y que quede claro para que todo el mundo sepa, en especial mi familia, es que si me llego a morir, no me entierren, yo quiero que me cremen y que lleven las cenizas al muelle de Puerto Colombia. Eso es lo único que quiero.

"Claro que yo no me voy a morir por ahora. Me voy a morir cuando Dios quiera y no cuando yo quiera. Yo no me quiero morir, pero yo creo que la tengo cerca porque me están haciendo diálisis", también afirmó el papá de Beéle en ese video.

Esta fue el verso que Beéle le dedicó a Breyner López, su padre, tras su muerte

Luego de que se confirmó la muerte del papá de Beéle, el reconocido artista de música urbana, se conoció un video en el que él estaba cantando un sentido verso.

"Ay, papá, ahora si es verdad, el tiempo se va volando, volando el tiempo se va", fueron las palabras que cantó Beéle tras la muerte de su padre.