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Grave denuncia: disidentes se están vistiendo como civiles para atacar a la fuerza pública en Cauca

Este jueves 23 de julio, se registraron enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias en El Tambo, Cauca.

Disidentes vestidos de civiles en Cauca.
Disidentes vestidos de civiles en Cauca. Foto: Ministerio de Defensa.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
05:59 p. m.
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El Ministerio de Defensa y el Ejército denunciaron que integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc están implementando una estrategia para camuflarse.

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Estos hombres se están vistiendo como civiles para esconderse en las viviendas de Huisitó, El Tambo en Cauca. Buscan no levantar sospechas y promover asonadas contra la fuerza pública.

Video muestra a disidentes vestidos como civiles

Durante este jueves 23 de julio, se registraron combates entre el Ejército y el frente. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dos presuntos miembros murieron en los combates.

“La mayoría de estos delincuentes utilizan prendas de civil para asesinar mientras se ocultan entre la población”, aseguró al indicar que esta modalidad va en contra del Derecho Internacional Humanitario e impide que la fuerza pública haga presencia en el departamento.

También publicó un video en el que aparece un hombre vestido con gorra y camiseta azul clara disparando en la zona rural del territorio. A su lado, aparecen otros disidentes vestidos de civiles.

La presencia de las disidencias en Cauca

A finales de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 012 de 2026 por la presencia de grupos armados en el municipio de Balboa, Cauca. Reveló que los habitantes han estado en medio de la confrontación del frente con la Columna Móvil Fredy Díaz de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

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El Frente Carlos Patiño hace parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias que comanda alias Iván Mordisco.

La Defensoría recordó que entre agosto y septiembre de 2025, hubo una ola de asesinatos contra líderes sociales en la región, desembocando en un ambiente de terror y zozobra.

Sumado a ello, los grupos armados han sido responsables de imponer restricciones en la movilidad (toques de queda), carnetizar a la población y citar a las personas a reuniones para instrumentalizarlas.

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