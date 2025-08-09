La Liendra afirmó ser víctima de robo en Nueva York: habría perdido cerca de 130 dólares

La Liendra ha impactado a sus más fieles fanáticos después de su regreso a las redes sociales tras anunciar que iba a retirarse por un tiempo indeterminado.

Pese a las críticas, el creador de contenido recalcó que su decisión de tomarse un tiempo era real por lo que manifestó la importancia de disfrutar algunos de los beneficios que ha obtenido por medio de su trabajo.

No obstante, su regreso no ha sido del todo positivo ya que reveló haber sido víctima de un robo mientras se disponía a grabar el próximo video que compartirá en sus redes sociales.

La Liendra afirma ser víctima de robo

Mauricio Gómez se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para revelar la complicada situación a la que se sometió recientemente. Durante su visita a la ciudad de Nueva York, con el objetivo de documentar un especial para el 11 de septiembre, logró concretar un negocio para comprar unos audífonos exclusivos de marca.

Durante la compra, el famoso reveló que el vendedor no dejó filmarse el rostro ya que puso algunas trabas durante el proceso. No obstante, el negocio logró concretarse por lo que manifestó su alegría por haber adquirido el exclusivo producto.

Sin embargo, mientras se disponía a destapar la caja, que se encontraba aparentemente sellada de manera convencional, se percató de que no habían audífonos ya que se llevó una gran sorpresa al observar un rollo de papel higiénico adentro.

“Pagué 500 mil por un rollo de papel higiénico. La risa que me da es que yo juraba que había hecho el negocio de mi vida… a uno de colombiano le gusta sentir que fue el verdadero negocio, pero me pegan esta robada… con razón el man no se dejaba grabar”, explicó.

Aunque manifestó sentir gracia por el asunto, también expresó que su sentimiento era de rabia al haber sido estafado de dicha manera y perder cerca de quinientos mil pesos colombianos.

La Liendra asume su error al ser estafado en Estados Unidos

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que, por medio de las cortas tomas de la venta fraudulenta de los audífonos, algunos internautas tomaron pantallazos del rostro de uno de los hombres que se encontraban con el famoso durante su compra.

No obstante, Gómez recalcó que no se trataba del hombre que lo había robado por lo que no se encontraba buscando culpables para reparar su exceso de confianza.

“Este parcero me ayudó a traducir y negociar. Él iba pasando pero no me vendió los audífonos… no tiene nada que ver. Igual acá no estoy buscando culpables… el error es mío por no comprar donde se debe o revisar antes de pagar, pero el pana no tiene nada que ver”, explicó.