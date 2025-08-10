J Balvin compartió emotivo mensaje a Zion tras estar hospitalizado, ¿qué dijo?

El artista Zion preocupó a todos sus seguidores tras anunciar su delicado estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Zion?

El pasado 7 de octubre, se dio a conocer a través de redes sociales la noticia de que el cantante Félix Gerardo Ortiz, reconocido artísticamente como Zion, sufrió un accidente de tránsito. Las primeras versiones indican que el artista se encontraba conduciendo un vehículo todoterreno al momento del siniestro.

Tras el incidente, Zion fue trasladado de urgencia a un centro médico en San Juan, Puerto Rico, donde recibe atención especializada.

Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende, compartió el equipo de trabajo.

Aunque no se revelaron muchos detalles, pidieron a sus fanáticos oraciones por el estado de salud del artista.

Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores y pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales.

¿Cuál fue la reacción de J Balvin tras el accidente de Zion?

Tras conocerse la noticia, varias celebridades del mundo del entretenimiento han expresado su apoyo al artista. Uno de ellos fue J Balvin, quien envió un mensaje deseándole a Zion una pronta recuperación y manifestando su solidaridad en este difícil momento.

Enviando toda la energía y oración por mi hermano Zion, expresó J Balvin.

Cabe recordar que Zion y J Balvin han colaborado en varias ocasiones y han compartido distintos momentos fuera de los escenarios. El más reciente fue durante la celebración del cumpleaños de J Balvin, donde también estuvieron presentes artistas como Ryan Castro y Keityn.