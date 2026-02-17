La industria de la moda en Colombia le apuesta al empleo y bienestar laboral

La industria de la moda en Colombia atraviesa una transformación silenciosa pero estratégica y es nada más y nada menos que poner en el centro a sus colaboradores.

En un sector que genera más de 738.000 empleos directos e indirectos y aporta el 1,2% al PIB nacional, según datos de Inexmoda, el bienestar laboral dejó de ser un complemento para convertirse en una apuesta estructural de crecimiento.

Las cifras del informe Mental Health and Employers de Deloitte señala que, por cada 6,9 dólares invertidos en bienestar, las empresas pueden recibir un retorno promedio de 34,5 dólares.

Además, se reportan incrementos de productividad de hasta 20 %, reducción del absentismo y mayores niveles de motivación. En otras palabras, equipos más comprometidos generan resultados más consistentes.

El sector textil transforma su cultura interna

En Colombia, donde el sistema textil y de confecciones es uno de los principales empleadores, estas cifras adquieren mayor relevancia. La industria comprende que el talento humano no solo ejecuta procesos productivos, sino que también construye marca, reputación y competitividad.

Una de las compañías que ha incorporado esta visión es NCS Brands, grupo que reúne marcas como Quest y QST, y que emplea a cerca de 6.000 personas de forma directa e indirecta en el país.

Liliana Ospina, gerente de Talento Humano, explicó que la estrategia de bienestar está alineada con la cultura organizacional y con las características de su fuerza laboral, un 70% pertenece a las generaciones millennials y centennials, mientras que el 47% corresponde a talento femenino.

Para la compañía, entender esas dinámicas generacionales ha sido clave para diseñar entornos más participativos, inclusivos y coherentes con los proyectos de vida de sus colaboradores.

¿Cómo reconocer el capital humano en la industria textil?

Uno de los ejes centrales ha sido el reconocimiento. A través de una red social interna, líderes de cada área postulan a quienes se destacan por su desempeño.

Bajo el nombre “Los Premios Bien Hecho”, la iniciativa incluye ceremonias y estímulos como viajes y trofeos, buscando visibilizar el compromiso individual y colectivo.

La empresa también promueve jornadas como el “Día de Tod@s”, orientado a reconocer a todos los colaboradores sin distinción de género, fortaleciendo la inclusión como valor corporativo.

Estas acciones no solo elevan la moral del equipo, sino que consolidan una cultura donde el mérito y la equidad son visibles.

El impacto va más allá de lo simbólico. Cuando los empleados se sienten valorados y conectados con el propósito empresarial, su desempeño tiende a alinearse con los objetivos estratégicos, generando crecimiento sostenido.