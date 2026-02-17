CANAL RCN
Economía

La industria de la moda en Colombia le apuesta al empleo y bienestar laboral

Con más de 738.000 empleos generados en el país, la industria textil colombiana apuesta por el bienestar laboral como parte de su estrategia de crecimiento y sostenibilidad.

La industria de la moda en Colombia le apuesta al empleo y bienestar laboral
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria de la moda en Colombia atraviesa una transformación silenciosa pero estratégica y es nada más y nada menos que poner en el centro a sus colaboradores.

En un sector que genera más de 738.000 empleos directos e indirectos y aporta el 1,2% al PIB nacional, según datos de Inexmoda, el bienestar laboral dejó de ser un complemento para convertirse en una apuesta estructural de crecimiento.

Ecosistema de moda en Colombia impulsa el crecimiento de 300 marcas
RELACIONADO

Ecosistema de moda en Colombia impulsa el crecimiento de 300 marcas

Las cifras del informe Mental Health and Employers de Deloitte señala que, por cada 6,9 dólares invertidos en bienestar, las empresas pueden recibir un retorno promedio de 34,5 dólares.

Además, se reportan incrementos de productividad de hasta 20 %, reducción del absentismo y mayores niveles de motivación. En otras palabras, equipos más comprometidos generan resultados más consistentes.

La marca antioqueña que impone el sello de moda "hecho en Colombia" en al menos 10 países
RELACIONADO

La marca antioqueña que impone el sello de moda "hecho en Colombia" en al menos 10 países

El sector textil transforma su cultura interna

En Colombia, donde el sistema textil y de confecciones es uno de los principales empleadores, estas cifras adquieren mayor relevancia. La industria comprende que el talento humano no solo ejecuta procesos productivos, sino que también construye marca, reputación y competitividad.

Una de las compañías que ha incorporado esta visión es NCS Brands, grupo que reúne marcas como Quest y QST, y que emplea a cerca de 6.000 personas de forma directa e indirecta en el país.

Liliana Ospina, gerente de Talento Humano, explicó que la estrategia de bienestar está alineada con la cultura organizacional y con las características de su fuerza laboral, un 70% pertenece a las generaciones millennials y centennials, mientras que el 47% corresponde a talento femenino.

Para la compañía, entender esas dinámicas generacionales ha sido clave para diseñar entornos más participativos, inclusivos y coherentes con los proyectos de vida de sus colaboradores.

Deportivo Independiente Medellín y QUEST lanzan colección de moda urbana
RELACIONADO

Deportivo Independiente Medellín y QUEST lanzan colección de moda urbana

¿Cómo reconocer el capital humano en la industria textil?

Uno de los ejes centrales ha sido el reconocimiento. A través de una red social interna, líderes de cada área postulan a quienes se destacan por su desempeño.

Bajo el nombre “Los Premios Bien Hecho”, la iniciativa incluye ceremonias y estímulos como viajes y trofeos, buscando visibilizar el compromiso individual y colectivo.

La empresa también promueve jornadas como el “Día de Tod@s”, orientado a reconocer a todos los colaboradores sin distinción de género, fortaleciendo la inclusión como valor corporativo.

Estas acciones no solo elevan la moral del equipo, sino que consolidan una cultura donde el mérito y la equidad son visibles.

El impacto va más allá de lo simbólico. Cuando los empleados se sienten valorados y conectados con el propósito empresarial, su desempeño tiende a alinearse con los objetivos estratégicos, generando crecimiento sostenido.

Marca colombiana Quest proyecta más de 7.000 empleos y expansión hasta 2030
RELACIONADO

Marca colombiana Quest proyecta más de 7.000 empleos y expansión hasta 2030

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Así abrió el dólar en Colombia hoy martes 17 de febrero: La TRM tuvo cambio drástico

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Candidatos a la Cámara debaten sobre crisis del sistema de salud y el caso de Kevin Acosta

Aspirantes al Congreso por fijan postura frente al colapso del sistema de salud, la muerte de Kevin y las medidas económicas del Gobierno Nacional.

Néstor Lorenzo

¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors

Boca Juniors tendría en la mira a Néstor Lorenzo y crece la expectativa entre los hinchas de Colombia. Conoce los detalles del rumor que sacude al banquillo tricolor.

EPS

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta

Animales

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

Perú

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí