Video muestra nuevo deslizamiento en el barrio Galán de Manizales: aumenta la alerta por lluvias

La comunidad del barrio Galán, en Manizales, permanece en estado de alerta tras un nuevo deslizamiento de tierra registrado la tarde de este lunes en el sector conocido como El Culebro.

El hecho ocurrió en el mismo lugar donde el pasado 16 de noviembre un movimiento similar destruyó por completo una vivienda y dejó otra parcialmente afectada.

El agua y el lodo que bajan por la ladera, producto de las intensas lluvias de los últimos días, ya comenzaron a ingresar a varias casas, lo que ha incrementado la preocupación de los residentes.

A la emergencia se suma el riesgo por un poste de energía que quedó inclinado, aumentando el peligro en la zona.

Alerta amarilla por saturación de suelos

La situación se da en el marco de la alerta amarilla declarada ayer en Manizales, debido a la saturación de suelos ocasionada por la temporada de lluvias.

Las precipitaciones superaron los promedios históricos y, según la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, se registraron eventos extremos de hasta 50 mm en menos de una hora.

Varias estaciones, entre ellas Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería, ya superaron los 200 mm de acumulado en menos de 25 días. La estación de La Palma reporta incluso 300 mm, lo que evidencia niveles críticos de sobrecarga en el terreno.

Inspecciones técnicas para prevenir nuevas emergencias

Ante este panorama, equipos de geólogos e ingenieros han intensificado las inspecciones en áreas de tratamiento geotécnico, con el fin de identificar grietas o infiltraciones que puedan derivar en nuevos deslizamientos.

La comunidad del barrio Galán permanece en alerta y solicita medidas urgentes para evitar que la tragedia se repita.