CANAL RCN
Colombia Video

Video muestra nuevo deslizamiento en el barrio Galán de Manizales: aumenta la alerta por lluvias

El agua y el lodo que bajan por la ladera, producto de las intensas lluvias de los últimos días, ya comenzaron a ingresar a varias casas.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
12:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La comunidad del barrio Galán, en Manizales, permanece en estado de alerta tras un nuevo deslizamiento de tierra registrado la tarde de este lunes en el sector conocido como El Culebro.

Alerta de inundaciones en Bogotá por el aumento de lluvias en un 160%
RELACIONADO

Alerta de inundaciones en Bogotá por el aumento de lluvias en un 160%

El hecho ocurrió en el mismo lugar donde el pasado 16 de noviembre un movimiento similar destruyó por completo una vivienda y dejó otra parcialmente afectada.

El agua y el lodo que bajan por la ladera, producto de las intensas lluvias de los últimos días, ya comenzaron a ingresar a varias casas, lo que ha incrementado la preocupación de los residentes.

Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron
RELACIONADO

Video muestra cómo el mar borró la playa de Palomino: 60 metros de arena desaparecieron

A la emergencia se suma el riesgo por un poste de energía que quedó inclinado, aumentando el peligro en la zona.

Alerta amarilla por saturación de suelos

La situación se da en el marco de la alerta amarilla declarada ayer en Manizales, debido a la saturación de suelos ocasionada por la temporada de lluvias.

Las precipitaciones superaron los promedios históricos y, según la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, se registraron eventos extremos de hasta 50 mm en menos de una hora.

Varias estaciones, entre ellas Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería, ya superaron los 200 mm de acumulado en menos de 25 días. La estación de La Palma reporta incluso 300 mm, lo que evidencia niveles críticos de sobrecarga en el terreno.

Cesar advierte un aumento del 139% en los casos de dengue registrados en el departamento
RELACIONADO

Cesar advierte un aumento del 139% en los casos de dengue registrados en el departamento

Inspecciones técnicas para prevenir nuevas emergencias

Ante este panorama, equipos de geólogos e ingenieros han intensificado las inspecciones en áreas de tratamiento geotécnico, con el fin de identificar grietas o infiltraciones que puedan derivar en nuevos deslizamientos.

La comunidad del barrio Galán permanece en alerta y solicita medidas urgentes para evitar que la tragedia se repita.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Candidatos a la Cámara debaten sobre crisis del sistema de salud y el caso de Kevin Acosta

Bogotá

Retoman construcción de puente peatonal en Bogotá tras seis años de demoras: ahora la obra cuesta más del doble

Atlético Bucaramanga

Cayó el presunto asesino de Camilo Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga apuñalado en el clásico en Cúcuta

Otras Noticias

Néstor Lorenzo

¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors

Boca Juniors tendría en la mira a Néstor Lorenzo y crece la expectativa entre los hinchas de Colombia. Conoce los detalles del rumor que sacude al banquillo tricolor.

EPS

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta

El vicepresidente de la Liga, Manuel Santiago Ordóñez, desmintió el mito de que los pacientes hemofílicos deben limitar su vida cotidiana.

Animales

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

Perú

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

Emprendimiento

La industria de la moda en Colombia le apuesta al empleo y bienestar laboral