J Balvin se muestra disgustado con Valentina Ferrer y el internet reacciona: ¿qué dijo la modelo?

José Osorio es tendencia mundial al lanzar su más reciente disco ‘Mixteip’ con el que ya ha logrado importantes números en diferentes plataformas musicales. Por medio de 10 canciones, el intérprete de ‘Azul’ vuelve a tomarse las listas de reproducción con colaboraciones de talla internacional.

El pasado viernes, el antioqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al hacer oficial el lanzamiento de su nuevo disco con el que busca apostar por un nuevo estilo con el que combina varios géneros musicales como el trap, el reggaetón, la salsa, entre otros.

De esta manera, el estreno de su nuevo trabajo fue digno de una celebración que llevó a Valentina Ferrer, actual pareja y madre de su hijo, a convocar a un gran número de personas para la fiesta que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. En medio del evento, la argentina se llevó la atención, pues protagonizó exóticos bailes junto al artista.

No obstante, un fragmento se hizo viral ya que en uno de los clips se observa una expresión seria del cantante mientras habla, de manera rápida, con Ferrer. Seguido de esto, la mujer voltea los ojos y hace un peculiar gesto con su boca.

Dichas imágenes llevaron a cientos de internautas a manifestar que el cantante se habría molestado con los bailes de su mujer, quien también llevaba un vestido corto. Sin embargo, la modelo no se quedó callada ya que se tomó un espacio para comentar el viral post en Instagram.

Lo mejor de este video es que él me dijo que no tenía enzima el álbum para ponerlo y yo le dije ‘tranquilo, ya le dí el álbum al DJ’. Él ni siquiera sabía que yo ya lo tenía… Godzilla me lo dio, manifestó Ferrer.