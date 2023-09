J Balvin está regalando un iPhone 15 pro: Esta es la curiosa forma de participar

Apple, una de las marcas de dispositivos electrónicos más grande del mundo, anunció el lanzamiento de su nuevo celular: el iPhone 15, el cual saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre. Debido al furor que ha causado este estreno, el cantante colombiano J Balvin se unió a la tendencia y buscará a quien regalarle uno de estos teléfonos.

Verizon, empresa de telefonía móvil con miles de usuarios suscritos en Estados Unidos, creará una alianza con el vocalista del género urbano llamada ‘Catch my iPhone’, para celebrar el tan esperado lanzamiento de Apple, según informó el medio especializado ‘Marketing Directo’.

La compañía dio a conocer el concurso mediante una pieza de marketing de realidad aumentada en la que aparece una figura animada gigante de J Balvin llevando el iPhone 15 a los hogares de sus fanáticos, video que subió a su cuenta oficial de TikTok.

La alianza surge simultáneamente con el estreno de ‘Dientes’, el nuevo sencillo del cantante antioqueño en colaboración con Usher y DJ Khaled. La campaña le brindará la oportunidad a los usuarios de conocer el dispositivo móvil y explorar sus funciones.

Por su parte, el intérprete de ‘Negro’ compartió esta asociación mediante su cuenta de Instagram y expresó su gratitud de poder participar en la campaña: "Estoy emocionado de unirme a Verizon para ofrecer un increíble viaje de realidad aumentada que me acercará aún más a mis fans como nunca antes".

"La experiencia 'Catch my iPhone' no es sólo para celebrar el nuevo teléfono, también es tu entrada para ver lo último de mi música y no puedo esperar para compartir esta oportunidad innovadora contigo", agregó.

.@jbalvin está lanzando el nuevo iPhone 15 Pro con titanio en tu cuadra.



Participa y atrapa tu iPhone con J Balvin, presentando iPhone 15 Pro, para tener la oportunidad de ganar uno con Verizon.



Visita https://t.co/sp0Vf6iAzi #CatchmyiPhonesweepstakes pic.twitter.com/0IPLdAkKLo — Verizon (@Verizon) September 20, 2023

¿Cómo participar?

La cuenta oficial de Instagram de Verizon explicó cómo es la dinámica para que los usuarios puedan participar.

De acuerdo con la información brindada por la compañía, los fanáticos deberán ingresar a un juego que está disponible en su perfil y activar el botón de grabación de pantalla de su celular para registrar la partida.

La dinámica inicia cuando aparecen mosaicos que representan complementos de Verizon y iPhones, los cuales caen al suelo en paracaídas. Los jugadores deberán atraparlos antes de que desciendan completamente tocándolos en la pantalla.

Una vez finalizado el juego, deberán guardar la captura de pantalla y subirla a sus historias de Instagram. Posteriormente, la compañía elegirá a los ganadores. Esta opción solo estará disponible en Estados Unidos.