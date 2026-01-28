Karol G, Arcángel y Ryan Castro hicieron fiesta gratuita en Medellín: aquí los momentos más virales

Tras el más reciente concierto de Bad Bunny en Medellín, el pasado fin de semana del 23, 24 y 25 de enero, la ciudad se ha convertido en un centro de eventos y conciertos inesperados por parte de varios artistas del género. Este fue el caso de Arcángel, quien también protagonizó su propio concierto el pasado domingo en Provenza.

Ante la presencia de grandes exponentes del género, el barrio Pedregal se volvió a vestir de fiesta ante la presencia de Karol G, Arcángel y Ryan Castro.

Concierto gratuito en el barrio Pedregal, en Medellín

No hay duda de que Medellín puede ser escenario de grandes conciertos y apariciones estrella en cualquier momento, pues esta ciudad no solo es la casa de los más grandes exponentes del género urbano nacional, sino que también ha sido considerada como la capital del reggaetón en Colombia.

Por esto, durante la noche del pasado martes 27 de enero, el barrio Pedregal recibió a Arcángel, Karol G y Ryan Castro, quienes aparecieron bajo una carpa en donde la música urbana y los mejores clásicos del reggaetón fueron protagonistas.

Por supuesto, las imágenes ya son virales en distintas redes sociales ya que dicha celebración dejó ver la gran cercanía que existe entre los tres cantantes, quienes interpretaron varias canciones en compañía de sus fanáticos.

No obstante, varios momentos clave no pasaron desapercibido ya que, mientras sonaba la canción ‘+57’, todos se percataron de que la cantante bajó su gorra y tapó su rostro cuando sonó la interpretación de Feid.

Otro de los detalles más virales corresponde al momento en el que una niña decide pedirle el favor al cantante puertorriqueño de grabarla en compañía de Carolina Giraldo, quien estaba detrás de la consola musical. No obstante, la pequeña no queda conforme con el resultado por lo que vuelve a solicitarle al artista que la grabe.

Karol G, Arcángel y Ryan Castro paralizan Medellín

Por supuesto, las calles del barrio Pedregal estuvieron paralizadas tras la aparición repentina de los tres cantantes y la fiesta que contó con la participación de cientos de ciudadanos, quienes poco a poco llegaron para reunirse y poder ver de cerca a las estrellas.

Fue así como miles de internautas exaltaron la cercanía y sencillez de los dos paisas y, por supuesto, del puertorriqueño, quien ha considerado a Medellín como una de sus mejores plazas.