Bad Bunny tendría nueva canción con J Balvin en su álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

El próximo viernes 13 de octubre, Bad Bunny lanzará 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', su quinto álbum de estudio. El 'Conejo Malo' ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pues muchos se imaginaban que la producción musical del artista puertorriqueño se había cerrado por lo que restaba del 2023. El boricua publicará 20 canciones inéditas y se rumora que J Balvin podría ser uno de los colaboradores.

A lo largo de sus carreras musicales, Benito Antonio Martínez Ocasio y José Álvaro Osorio Balvin han hecho varias colaboraciones. En el 2018, lanzaron el sencillo 'Sensualidad', junto a Prince Royce, Dj Luian

y Mambo Kingz, el cual ya superó las 900 millones de visualizaciones en YouTube. Cabe resaltar que su primer 'featuring' data del 2017, con el tema 'Si tu novio te deja sola'.

Esta dupla ha participado en producciones con artistas de la talla de Cardi B ('I like it'), Jhay Cortez ('No me conoce'), Nacho ('Báilame'), Nio García ('AM Remix'), Ozuna y Arcangel ('Soy peor'). Sin embargo, en el 2019 llegó su colaboración más importante.

'Oasis', la colaboración más importante de Bad Bunny y J Balvin

El 28 de junio del año en cuestión, publicaron el álbum 'Oasis'. Canciones como 'Qué pretendes', 'La canción', 'Un peso' y 'Yo le llego' fueron escuchadas a nivel mundial. Figuró en el décimo puesto de los 'Billboard's 50 Best Albums of 2019' y en la casilla 33 de 'Best Latin Album of 2010' de la revista 'Rolling Stones'.

Posibles colaboraciones de Bad Bunny en 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'

En redes sociales se han filtrado el nombre de los supuestos artistas que figurarán en la próxima entrega del 'Conejo Malo'. Estos son: J Balvin, RBD, SZA, Rosalía, Peso Pluma, 21 Savage, Milo J, Mora, A$AP Rocky, Dei V, Young Mikko, Taylor Swift, Frank Ocean, Anuel AA.