“No empezaría de nuevo”: J Balvin revela lo más difícil de hacer reggaetón en Colombia

J Balvin es considerado como uno de los exponentes más importantes del género urbano en el país. Sin embargo, el artista rompió el silencio al revelar algunos de los mayores retos que enfrentó mientras empezó a incursionar en el mundo del reggaetón.

El intérprete de ‘Azul’ tuvo la oportunidad de hablar en el podcast de Apple Music con Lechero sobre algunos de los aspectos más importantes de su carrera musical y cómo ha logrado empalmar su exposición al estrellato con su vida personal. No obstante, la conversación abordó el tema principal de sus inicios ya que el antioqueño reveló algunos aspectos importantes mientras se involucró en la industria.

Según José Osorio, su nacionalidad representó un gran reto al empezar a realizar reggaetón, hace más de veinte años, ya que el género estaba asociado con la exclusividad de artistas puertorriqueños. De esta manera, recalcó que su camino fue bastante complejo al estar lleno de obstáculos que le impedían posicionarse en el gremio.

Sin dolor no hay ganancia, es verdad, pero cierro mis ojos y miro hacia atrás y veo a ese chico que empezó en Medellín cuando tenía 15 años y si me preguntas si empezaría de nuevo, diría que no. Fue muy duro, muy difícil, terrible y doloroso, recalcó.