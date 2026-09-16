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Denuncian presunta contratación excesiva y eventos sin fundamentos durante el gobierno Petro

El director del Dapre, Carlos Ríos, hizo los graves señalamientos durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara este miércoles 16 de septiembre.

Presidente Petro.
Presidente Petro. Foto: Presidencia.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 16 de 2026
03:01 p. m.
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Este miércoles 16 de septiembre, durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, hizo una grave denuncia.

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Aseguró que la entidad se ha vuelto uno de los “mayores contrataderos del Estado”, debido a que en el gobierno Petro hubo un crecimiento del 595 % con respecto a contratos por prestación de servicio.

“Mayores contrataderos del Estado”: grave señalamiento

Solamente teniendo en cuenta el periodo 2025-2026, Ríos expuso que el incremento fue del 228 %. “Eso demuestra particularmente que este “contratadero” que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral”, afirmó.

Por eso, indicó que desde su gestión se ha adelantado la reducción de esta contratación, junto a una especial vigilancia. Otra cifra clave que dio fue que el 84 % de los contratos del gobierno anterior, particularmente en el Dapre, fueron de manera directa.

Los números preocupantes que dejó el gobierno anterior

“No solamente hubo exceso en la contratación de personal, sino también en los eventos. Incrementamos en un 113 % y esto también ad portas del proceso electoral. También mandamos a parar la contratación en materia de eventos”, insistió.

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A esto hay que sumarle los hallazgos revelados por la Contraloría y el vicepresidente José Manuel Restrepo tras realizar mesas técnicas con respecto a la administración anterior.

Por ejemplo, se encontraron 1.969 proyectos dejados con posibles irregularidades, los cuales representan 67.9 billones de pesos. Además, hubo 1.114 que quedaron sin terminar por 54 billones de pesos.

En materia de programas, también se alertó sobre la reforma agraria, de la que al parecer no se cumplió con lo esperado y lo entregado fue en condiciones no óptimas.

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