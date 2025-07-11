J Balvin lanza ‘Beyond Flowers’, su nueva colección de moda inspirada en sus conciertos

J Balvin sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar su nueva colaboración de Moda con la marca Velez.

Esta es la nueva colección de moda de J Balvin

El cantante paisa anunció su esperado regreso a los escenarios en Colombia para 2025 con su show “Ciudad Primavera”, que se presentará el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

En esa misma línea, J Balvin se ha aliado con la marca Vélez para lanzar “Ciudad Primavera: Beyond Flowers” , la cápsula oficial de sus conciertos en el país.

Esta nueva colección celebra la fusión entre moda, música y cultura, y estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2025. Incluye piezas de edición limitada como monederos, camisetas, pañoletas, portadocumentos y bolsos personalizados.

Se trata de un lanzamiento histórico en la carrera del artista, que reafirma su compromiso con la creatividad, el arte y el orgullo latino.

El estreno de la colección estará acompañado por una experiencia inmersiva y creativa, en la que el Metro de Medellín se convierte en un símbolo de ciudad, movimiento y cultura.

Países estará disponible la colección de J Balvin

La colección estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú con tiendas creativas para que cada uno de los usuarios tenga una experiencia única a la hora de comprar.

Ahora bien, recordemos que el cantante ha sido reconocido a nivel mundial por sus múltiples canciones, interpretaciones y por que ha llevado su musica a nivel mundial.

De hecho, ha sido galardonado con seis Latin Grammy, once premios Billboard de la Música Latina, entre muchos premios más.