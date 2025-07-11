J Balvin lanza ‘Beyond Flowers’, su nueva colección de moda inspirada en sus conciertos
Una lanzamiento histórico en la carrera del artista, que reafirma su compromiso con la creatividad y el orgullo latino.
Noticias RCN
02:52 p. m.
J Balvin sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar su nueva colaboración de Moda con la marca Velez.
Esta es la nueva colección de moda de J Balvin
El cantante paisa anunció su esperado regreso a los escenarios en Colombia para 2025 con su show “Ciudad Primavera”, que se presentará el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.
En esa misma línea, J Balvin se ha aliado con la marca Vélez para lanzar “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, la cápsula oficial de sus conciertos en el país.
Esta nueva colección celebra la fusión entre moda, música y cultura, y estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2025. Incluye piezas de edición limitada como monederos, camisetas, pañoletas, portadocumentos y bolsos personalizados.
Se trata de un lanzamiento histórico en la carrera del artista, que reafirma su compromiso con la creatividad, el arte y el orgullo latino.
El estreno de la colección estará acompañado por una experiencia inmersiva y creativa, en la que el Metro de Medellín se convierte en un símbolo de ciudad, movimiento y cultura.
Países estará disponible la colección de J Balvin
La colección estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú con tiendas creativas para que cada uno de los usuarios tenga una experiencia única a la hora de comprar.
Ahora bien, recordemos que el cantante ha sido reconocido a nivel mundial por sus múltiples canciones, interpretaciones y por que ha llevado su musica a nivel mundial.
De hecho, ha sido galardonado con seis Latin Grammy, once premios Billboard de la Música Latina, entre muchos premios más.