J Balvin lanza ‘Beyond Flowers’, su nueva colección de moda inspirada en sus conciertos

Una lanzamiento histórico en la carrera del artista, que reafirma su compromiso con la creatividad y el orgullo latino.

2021: un año de críticas para J Balvin
2021: un año de críticas para J Balvin / Foto: Instagram @jbalvin

noviembre 07 de 2025
02:52 p. m.
J Balvin sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar su nueva colaboración de Moda con la marca Velez.

Esta es la nueva colección de moda de J Balvin

El cantante paisa anunció su esperado regreso a los escenarios en Colombia para 2025 con su show “Ciudad Primavera”, que se presentará el 29 de noviembre en Medellín y el 13 de diciembre en Bogotá.

En esa misma línea, J Balvin se ha aliado con la marca Vélez para lanzar “Ciudad Primavera: Beyond Flowers”, la cápsula oficial de sus conciertos en el país.

Esta nueva colección celebra la fusión entre moda, música y cultura, y estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2025. Incluye piezas de edición limitada como monederos, camisetas, pañoletas, portadocumentos y bolsos personalizados.

Se trata de un lanzamiento histórico en la carrera del artista, que reafirma su compromiso con la creatividad, el arte y el orgullo latino.

El estreno de la colección estará acompañado por una experiencia inmersiva y creativa, en la que el Metro de Medellín se convierte en un símbolo de ciudad, movimiento y cultura.

Países estará disponible la colección de J Balvin

La colección estará disponible en Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú con tiendas creativas para que cada uno de los usuarios tenga una experiencia única a la hora de comprar.

Ahora bien, recordemos que el cantante ha sido reconocido a nivel mundial por sus múltiples canciones, interpretaciones y por que ha llevado su musica a nivel mundial.

De hecho, ha sido galardonado con seis Latin Grammy, once premios Billboard de la Música Latina, entre muchos premios más.

