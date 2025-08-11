CANAL RCN
Tendencias

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson con raíces colombianas protagonizará la película del Rey del Pop

El sobrino de Michael Jackson que tiene sangre colombiana será el protagonista de su película biográfica. ¿Quién es Jaafar Jackson?

Fotos: AFP

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
07:50 a. m.
El mundo del cine y la música se unen para rendir homenaje a uno de los artistas más influyentes de la historia. El actor Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, será el encargado de dar vida a su legendario tío, Michael Jackson, en la esperada película biográfica Michael, una producción que promete mostrar una mirada íntima y poderosa sobre el ascenso y los desafíos del ícono musical.

¿Quién es Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop?

Jaafar Jackson nació en Los Ángeles, pero tiene un vínculo muy especial con Colombia. Su madre, Alejandra Martínez, es una mujer colombiana que se casó con Jermaine Jackson, uno de los hermanos del fallecido cantante.

Esto convierte a Jaafar en colombo-estadounidense y hace que la historia de su familia tenga una conexión directa con el país sudamericano.

El joven artista, de 27 años, ha demostrado tener el talento y el carisma necesarios para asumir un papel tan exigente.

Desde 2019, Jaafar incursionó en la música con su sencillo Got Me Singing, una pieza con ritmos latinos que reflejó sus raíces maternas y su amor por la cultura colombiana. Su sorprendente parecido físico con Michael y su herencia artística hicieron que fuera elegido para encarnar al intérprete de Thriller en la gran pantalla.

¿Qué mostrará la película sobre la vida de Michael Jackson?

La cinta Michael, producida por Lionsgate y con estreno previsto para el 24 de abril de 2026, promete explorar la vida pública y privada del Rey del Pop, desde sus primeros años hasta su consagración mundial.

El filme incluirá actuaciones, ensayos, momentos familiares y los desafíos que enfrentó durante su carrera.

Para muchos fanáticos, esta producción representa la oportunidad de ver la historia contada desde una perspectiva más humana, y el hecho de que el actor Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, tenga sangre colombiana le da un toque especial para el público latino.

Con esta interpretación, Jaafar no solo honra el legado familiar, sino que reafirma que el talento y la pasión de los Jackson trascienden generaciones y fronteras.

