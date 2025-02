Novia de James Rodríguez reveló cómo es su vida en México junto al '10'

Luisa Duque, la modelo pereirana que ha sido vinculada sentimentalmente con James Rodríguez, sorprendió a sus seguidores al responder varias preguntas en sus redes sociales.

Aunque evitó hablar directamente sobre su relación con el futbolista, sí se refirió al 'hate' que recibe y a cómo es su vida en México, donde James brilla como figura del Club León, siendo titular indiscutido, aportando con goles y asistencias.

Novia de James Rodríguez interactuó con sus seguidores

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, una seguidora le preguntó cómo lidia con los comentarios negativos. Luisa fue clara en su respuesta:

"A la final, yo y las personas que de verdad me conocen, saben la clase de persona que soy, el resto de comentarios malos no deben importar”, mencionó.

Y agregó que cuando recibe mensajes ofensivos, simplemente bloquea a esas personas y sigue adelante. “Siempre será más la gente que te quiere”.

Así es la vida de Luisa Duque en México

Además de responder sobre el 'hate', Luisa Duque habló sobre su adaptación a la vida en México. Aunque extraña Pereira, dejó claro que ya lleva casi un año viviendo fuera de Colombia.

"Amo Pereira, pero hace casi un año no vivo allá", escribió en su Instagram. En la misma dinámica de las cajitas en las historias de Instagram, destacó que le ha gustado la hospitalidad de los mexicanos: "La gente es muy amable y la ciudad me ha gustado bastante. Sigan recomendándome lugares y cosas para hacer acá”.

Sobre su presencia en redes sociales, Luisa confesó que, si no fuera por su trabajo, publicaría mucho menos, pues no le gusta que la gente sepa mucho de ella. "Si no trabajara con redes sociales, creo que no subiría nada por acá, pero es difícil mantener un equilibrio”, explicó.

Finalmente, dejó claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado. "Cada quien pone sus límites, en mi caso hay cosas que nunca me ha gustado mostrar, ni me interesa hacerlo”, concluyó.

Por ahora, la modelo sigue disfrutando de su vida en México, mientras James Rodríguez continúa destacándose en la Liga MX.