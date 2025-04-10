Jardín decorado con originales de Picasso será abierto al público de manera gratuita en París

Para el 45 aniversario del museo dedicado a Pablo Picasso en París, la ciudad abrirá al público el "primer museo al aire libre" del artista español en la capital francesa.

Será un espacio de 2.300 m2, contiguo al museo que, en la actualidad, alberga la mayor cantidad de obras de Picasso, en un palacete del siglo XVII, con una pequeña plaza, en el barrio Marais.

De acuerdo con declaraciones entregadas a la AFP, su hija, Paloma Picasso, quien dirige la administración Picasso, "es un proyecto lleno de vida, como mi padre, y una bonita forma de honrarlo en una ciudad inmensamente importante para él, donde permaneció durante la guerra (1939-1945) y donde conservó durante mucho tiempo su taller”.

Otros espacios al aire libre han sido dedicados a la obra Picasso, pero ninguno como el de París:

Allí se exhibirán varias de sus creaciones, incluyendo su famosa escultura de una “Cabra”, de manera totalmente gratuita y entrada libre, aunque, bajo supervisión constante del personal del museo.

Pormenores de la obra:

La obra, de unos 60 millones de dólares, será financiada en su totalidad por el mecenazgo y apoyo de la familia Picasso.

Se espera que la construcción inicie a mediados del 2028 y esté lista para abrir al público en el 2030, cuando el museo parisino de Picasso, fundado en 1985, celebre su aniversario número 45.

De acuerdo con Cécile Debray, presidenta del establecimiento, con la construcción de una nueva ala, los espacios de la exposición de duplicarán.

Además, ha estado trabajando en redefinir la obra de Picasso; un hombre que, según medios internacionales despreciaba a las mujeres, para adaptar su obra a movimientos como el #MeToo.