Luis Alfonso hace altar en honor a Yeison Jiménez: así lo recordará en su hogar

Millones de colombianos se han tomado las redes sociales para compartir sentidos videos e imágenes en honor al cantante Yeison Jiménez, quien falleció, en compañía de cinco integrantes de su grupo de trabajo, el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Sin embargo, las reacciones por parte de distintos exponentes del género han sido las más comentadas en internet, pues varios de estos se han tomado sus redes sociales oficiales para compartir sentidos mensajes y recordar sus mejores momentos en compañía del artista.

RELACIONADO Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración sobre su homenaje póstumo en Manzanares

Luis Alfonso hace homenaje a Yeison Jiménez

No cabe duda de que Luis Alfonso se convirtió en uno de los artistas más cercanos de Yeison, pues sus icónicas colaboraciones también consolidaron a ambos artistas como una de las duplas favoritas del público.

Por esto, la reacción del artista ha llenado de sentimiento a millones de fanáticos, quienes exaltaron los más recientes homenajes que este le ha hecho a su colega desde el día del trágico accidente.

En una nueva ocasión, el artista volvió a tomarse sus redes sociales para compartir un video en donde dejó ver el amplio altar que posee en su vivienda. En este espacio, propio de la religión católica, el artista dejó ver algunas figuras religiosas, rosarios, velas y las fotografías de sus seres queridos fallecidos.

A este espacio añadió una foto del cantante Yeison Jiménez, mientras dio a conocer su gran devoción por las almas benditas del purgatorio.

“Soy muy devoto a las almas benditas… hoy no pude acompañar a mi parcero Yeison en su sepelio, pero siempre va a estar en un rincón de mi corazón y en mi casa. En este momento va a estar en un rinconcito de los seres queridos y almas benditas que son unos angelitos que nos cuidan todos los días”, expresó el cantante.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron su admiración por el vínculo amistoso que ambos cantantes desarrollaron.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez

Por otro lado, la familia del cantante dio a conocer, en las horas más recientes, detalles del que será el homenaje póstumo a Yeison Jiménez que se llevará a cabo en su natal municipio de Manzanares, en Caldas.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero y contará con distintas jornadas desde una cabalgata, una santa misa, entre otras actividades.