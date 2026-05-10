Primeras imágenes de cómo quedó El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá

Los conciertos de BTS en Bogotá dejaron dos noches históricas para los seguidores del grupo surcoreano.

Más de 50.000 personas asistieron por fecha al estadio Nemesio Camacho El Campín el 2 y 3 de octubre, escenario que ahora atraviesa el proceso de desmontaje y recuperación antes del regreso del fútbol.

Precisamente, después de las presentaciones comenzaron a circular en redes sociales las primeras imágenes del interior del estadio. La expectativa está puesta especialmente en el estado de la gramilla, que estuvo protegida durante el espectáculo y ahora deberá pasar por trabajos de mantenimiento.

Así está quedando El Campín después del concierto de BTS

Uno de los videos que circula en redes sociales habría sido grabado desde una estación de TransMilenio cercana al estadio. En las imágenes se alcanza a observar parte del interior de El Campín mientras avanzan las labores posteriores al concierto.

Sin embargo, el registro no permite determinar con claridad el estado completo del césped. La grabación muestra apenas una parte de la cancha a través de uno de los accesos del escenario, por lo que todavía no es posible establecer únicamente a partir de estas imágenes cómo quedó toda la gramilla o si es un tapete de protección.

Para el espectáculo de BTS se instaló un escenario de 360 grados en el centro de la cancha. Además, se utilizaron estructuras y plataformas para distribuir las cargas sobre el terreno.

¿Cuándo volverá el fútbol al estadio El Campín?

El Campín permanecerá sin fútbol profesional hasta el 16 de octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma divulgado por Sencia, concesionario encargado de administrar el escenario. Sin embargo, Santa Fe confirmó partido ante Jaguares ahí el 14 del mismo mes.

La suspensión comenzó el 23 de septiembre e incluye tanto el montaje y desmontaje del espectáculo como las labores de recuperación profunda de la gramilla.

De hecho, el cierre del estadio después de BTS no corresponde únicamente al retiro de la tarima. Una vez desmontadas las estructuras, deben realizarse adecuaciones sobre el campo antes de que pueda volver a recibir partidos.

Por ahora, los hinchas de Millonarios y Santa Fe tendrán que esperar para conocer imágenes más detalladas del césped y su estado definitivo tras uno de los conciertos de mayor formato realizados recientemente en El Campín.