Directivos no recomiendan la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras reciente tiroteo

El pasado viernes el Coliseo de Puerto Rico sufrió diferentes daños estructurales a raíz de que un grupo de encapuchados realizaran disparos en contra de las instalaciones del recinto.

Instalaciones del Coliseo de Puerto Rico recibe disparos

El incidente se presentó horas antes de que se llevara a cabo una rueda de prensa para dar detalles sobre un juego de pretemporada de la NBA y la cancelación de Anuel en el popular juego entre celebridades. Según la prensa local, el hecho dejó una veintena de cristales rotos y más de 150 casquillos de bala de diferentes calibres.

Según Jorge Pérez, director ejecutivo de Discover Puerto Rico, no es recomendable la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras el más reciente tiroteo, pues, aunque no es confirmado, el hecho se habría podido tratar presuntamente de una advertencia hacia el intérprete de ‘Amanece’.

Así mismo, el empresario manifestó su preocupación ya que un incidente similar ocurrió en el año 2019 cuando el artista fue invitado en un concierto de Daddy Yankee.

“Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico, pensaría que no se debería permitir» su presentación en el Coliseo”, dijo Pérez a la emisora Magic 97.3.

¿Vetaron a Anuel AA del Coliseo de Puerto Rico?

Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado un veto o restricción del artista en el recinto, las autoridades oficiales han manifestado que la seguridad de los fanáticos “es la prioridad”.

Horas después del incidente, el artista se reportó, por medio de sus redes sociales, en Guadalajara, México, con el objetivo de acompañar al artista Tito Deuble P en su más reciente show.

Hasta el momento, Anuel no se ha pronunciado ante el más reciente tiroteo en el popular “Choliseo”.