Jennifer López sufre un incidente en pleno concierto: ¿terminó en ropa interior?

La reconocida actriz y cantante Jennifer López es tendencia nuevamente al protagonizar un reciente espectáculo en medio de una de sus recientes presentaciones, pues las imágenes ya son virales en redes sociales.

No obstante, algunos internautas han manifestado que dicha eventualidad habría correspondido a una estrategia de marketing.

Jennifer López sufre accidente en concierto

En medio de su presentación, durante su gira ‘Up all Night: live in 2025’ en Varsovia, la cantante se encontraba dando su esperado show mientras realizaba una coreografía con sus respectivos bailarines. No obstante, en medio de la tarima, la falda de la mujer se cayó, dejándola en la ropa interior que también hacía parte de su icónico vestuario dorado, compuesto por un top, tacones altos y unos guantes largos que cubrían parte de sus brazos.

Ante el incidente, la mujer decidió posar a las cámaras, dejando ver en su rostro claros signos de asombro. Aunque la figura esbelta de la mujer desató los halagos por parte de los asistentes del show, uno de sus bailarines intentó ponerle la falda nuevamente.

Estoy aquí en ropa interior. Menos mal que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no llevo, manifestó la cantante mientras reía.

Sin embargo, no logró ajustar la cerradura de la misma por lo que López decidió seguir dando su show sin la icónica prenda que resaltaba por sus prenses. Fue así como la mujer tomó la falda y la arrojó a su público al manifestar que ya no necesitaba de ella.

Jennifer López en el ojo del huracán

Por otro lado, la artista ha sido blanco de algunos comentarios ya que ha protagonizado algunos hechos peculiares, en medio de sus más recientes presentaciones. Una de estas polémicas correspondió a su reciente actuación en España ya que decidió hablar en inglés durante el show.

Dicha conducta desató la molestia por parte de algunos asistentes del evento, pues aquellos que estaban en la primera fila le hicieron algunos reclamos por no utilizar el idioma español para dirigirse al público. No obstante, la mujer decidió reír mientras escuchaba los comentarios.