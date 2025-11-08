CANAL RCN
Jennifer López sufre un percance con un insecto en medio de su concierto: ¿cómo reaccionó?

La reconocida cantante sorprendió con su reacción al percatarse de la presencia del insecto en su cuello.

Foto: AFP y captura pantalla redes
Foto: AFP y captura pantalla redes

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
02:01 p. m.
Jennifer López es nuevamente tendencia en redes sociales tras protagonizar un nuevo incidente en una de sus más recientes presentaciones. Por esto, las imágenes ya son virales en redes sociales en las que miles de internautas han resaltado la reacción de la mujer.

Jennifer López sufre percance con insecto

La intérprete de ‘On the floor’ se encuentra llevando a cabo su gira internacional ‘Up All Night: Live in 2025’ con la que ya ha visitado una gran variedad de países. No obstante, su shows han estado llenos de eventos que se han tomado las redes sociales y por las que hoy es viral.

En una reciente oportunidad, la mujer se presentó en Almaty, Kazajistán, en donde sorprendió a sus más fieles fanáticos con una impecable presentación. No obstante, mientras interpretaba una de sus más famosas baladas, en compañía de su guitarrista, un grillo de color café aterrizó en su pecho mientras fue subiendo lentamente hasta llegar a su cuello.

Aunque la mujer no se percató del hecho, en un primer momento, el contacto de las patas del insecto con su piel la llevaron a sentir la presencia del mismo en aquella zona de su cuerpo. Por esto, de manera inmediata, la mujer se quitó el grillo con un movimiento rápido que también utilizó a su favor para continuar realizando su magistral interpretación.

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que los más fieles fanáticos de la artista recalcaron el profesionalismo con el que abordó la situación y mantuvo la cordura ante la presencia del insecto.

Prohíben la entrada de Jennifer López a tienda de ropa

Por otro lado, el pasado 4 de agosto se viralizó un nuevo acontecimiento con la mujer, quien se encontraba en Estambul, Turquía, mientras intentaba entrar a una tienda Chanel en el centro comercial Istinye Park.

Según medios internacionales, el guarda del establecimiento manifestó que el impedimento correspondió a que el local se encontraba lleno. Ante la situación, la mujer tomó el hecho con calma por lo que se dispuso a salir del lugar.

