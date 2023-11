Jessi Uribe reveló detalles de cómo inició su relación con Paola Jara mientras estaba casado

Para nadie es un secreto que Jessi Uribe es uno de los cantantes más importante de la música popular en Colombia, sus grandes canciones han hecho que el santandereano esté en los focos de los medios de comunicación, además de su relación con Paola Jara, la cual ha puesto a las celebridades en medio de las críticas.

Ante los comentarios que se han dado a conocer hace varios años por la relación con Paola Jara, Jessi Uribe reveló detalles de sus primeros coqueteos con la cantante antioqueña, mientras mantenía su relación Sandra Barrios, expareja del santandereano y que estuvo en varios comentarios de los seguidores y medios de comunicación.

En entrevista con Radiola TV, Jessi Uribe compartió el primer piropo que lanzó a Paola Jara mientras se encontraba casado, además, dejó claro que la antioqueña no tiene responsabilidad de la ruptura con su expareja, como lo habían señalado varios medios de comunicación enfocados en la farándula colombiana.

“En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a ‘Pao’. Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije ‘está muy bonita’ y ella me dijo ‘¡Ash!’. Ese día yo escribí ‘Prohibido enamorarse’, no teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, afirmó el cantante santandereano.

Con estas declaraciones, Jessi Uribe dejó claro que él es el responsable de su ruptura con Sandra Barrios, limpiando el nombre de Paola Jara, quien en su momento fue señalada por los seguidores del cantante santandereano por meterse con un hombre casado, además del audio que se hizo viral de “Sandrita, yo se lo cuido”.

Fuertes críticas a Paola Jara y Jessi Uribe

Vale mencionar que el inicio de la relación de Jessi Uribe y Paola Jara se dio en el 2019, desde allí los cantantes comenzaron una relación de noviazgo, ya en el 2022 contrajeron matrimonio y comenzaron a vivir juntos. Desde que se dio a conocer la relación, los señalamientos a la antioqueña no pararon, puesto que la acusaron de ser la culpable de la ruptura del matrimonio de Uribe.

En esa oportunidad, varios cibernautas señalaban a Paola Jara de “daña hogares”, “arpía” y “roba maridos”, teniendo en cuenta los rumores que se habían dado a conocer por parte de los medios de comunicación, que aseguraban que la relación del santandereano y la paisa inició antes de que Uribe se separara de Sandra Barrios.