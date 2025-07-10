CANAL RCN
Jessica Cediel tuvo nueva emergencia médica: esto fue lo que informó

Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, les mostró a sus seguidores qué fue lo que le pasó de manera inesperada.

Foto: @jessicacedielnet en Instagram.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
04:35 p. m.
Jessica Cediel, la reconocida modelo, actriz y presentadora, ha tenido varias descompensaciones de salud en el último tiempo.

A mediados de septiembre, la exintegrante de Estilo RCN estuvo hospitalizada en la Fundación Santa Fe durante al menos seis días. Lo ocurrido, según ella misma explicó, se derivó de un rasguño que uno de sus gatos le realizó cerca de la boca.

Sin embargo, a pesar de que Jessica Cediel fue revelando múltiples actualizaciones sobre su estado de salud, quiso reservarse el diagnóstico exacto.

No obstante, ha dejado claro que sigue recuperándose en su casa y que aún le falta "un 4%" para estar del todo bien.

Y, en medio de esa coyuntura, mediante un video que subió a una de sus historias de Instagram, mostró que tuvo una inesperada emergencia médica, pero le entregó un parte de tranquilidad a sus seguidores.

¿Qué fue lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la nueva emergencia médica que tuvo Jessica Cediel, la reconocida presentadora y modelo

En los últimos días, Jessica Cediel indicó que se encontraba cenando y que de la nada comenzó a salirle una gran cantidad de sangre por la nariz y tuvo que correr al baño.

No obstante, les indicó a sus internautas que era importante no alarmarse debido a que esa es una emergencia con la que ella ha tenido que convivir desde sus primeros años de vida.

Pero, en medio de esa situación, Jessica Cediel tuvo que reaccionar rápido para controlar la hemorragia e, incluso, su mamá también se acercó al baño para preguntarle que si todo estaba bien.

"No es para alarmar, a veces me pasa de la nada y en cualquier parte. Hoy fue en la cena. ¿Si les conté que desde pequeña sufro de hemorragia nasal? Fue heredado de mi hermosa madre", dijo Jessica Cediel.

¿Cuál es la reflexión que Jessica Cediel ha realizado tras sus inconvenientes de salud?

En medio de los detalles que Jessica Cediel ha compartido acerca de su estado, les ha recomendado a sus internautas que cuiden de su salud constantemente.

Por lo tanto, les ha aconsejado que es fundamental realizarse chequeos periódicos e, incluso, no dejarse absorber por el trabajo, sino que ponerse siempre como prioridad.

 

