Jessica Cediel tuvo angustioso accidente tras salir de hospitalización: este es su estado

La actriz, a través de sus redes sociales, contó que fue lo que pasó y cómo se encuentra.

Foto: @jessicacedielnet en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:12 p. m.
Jessica Cediel estuvo hospitalizada a mediados de septiembre en la Fundación de Santa Fe de Bogotá y, aunque no quiso revelar el diagnóstico, sí precisó que todo se desencadenó por un rasguño que recibió de uno de sus gatos.

La reconocida presentadora, modelo y actriz estuvo bajo estrictos exámenes médicos al menos durante seis días e, incluso, aún sigue recuperándose desde su casa.

Sin embargo, en los últimos días, a través de sus redes sociales, contó que sufrió un angustioso accidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se encuentra?

Así fue el angustioso accidente que sufrió Jessica Cediel tras salir de hospitalización

A mediados de esta semana, Jessica Cediel estaba próxima a ingresar a la ducha y el vidrio de esa zona del baño se estalló y alcanzó a cortar levemente su mano.

No obstante, la reconocida presentadora reconoció que las heridas pudieron ser peor, pero que afortunadamente no pasó así.

"Lo que pasó con el vidrio del baño fue un milagro, yo quedé petrificada y en shock porque se me estalló a una mano y media de distancia de la cara", comenzó diciendo Jessica Cediel.

"Yo estaba cerrando la puerta, justo me había terminado de bañar y me había vestido porque venía un amigo a visitarme. Yo solo cerré y eso se me estalló, pero Dios me salvó y me protegió con su manto bendito. Duré llorando una hora y tengo varias esquirlas en los dedos, pero pudo haber sido mejor porque imagínese que hubieran entrado en los ojos", agregó.

Jessica Cediel compartió nuevos detalles de su estado de salud

Luego de hablar de su accidente, Jessica Cediel les contó a sus internautas que continúa tomando varios medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios y antivirales.

Además, dejó claro que todavía le quedan varios días de reposo antes de poder vincularse de lleno a los proyectos que tiene en mente.

 

