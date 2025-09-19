Jessica Cediel abrió su corazón y reveló la razón por la que fue hospitalizada de emergencia

Jessica Cediel, a través de sus redes sociales, informó el pasado 11 de septiembre de 2025 que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La reconocida presentadora, actriz y modelo estuvo al menos seis días en la Fundación Santa Fe de Bogotá bajo un riguroso monitoreo médico en el que le realizaron una gran cantidad de exámenes.

Fue así como recibió el alta médica hasta el 16 de septiembre, en horas de la tarde, pero precisó que a pesar de que ya podrá estar en su casa, seguirá en fase de recuperación.

Además, en la noche del 18 de septiembre de 2025, por primera vez, Jessica Cediel explicó los motivos que la llevaron al hospital de emergencia. ¿Cuáles fueron?

Jessica Cediel explicó por qué tuvo que ser hospitalizada durante los últimos días

Mediante un video que subió a historias de Instagram, Jessica Cediel indicó que su inconveniente médico inició después de que uno de sus gatos la rasguñó y la parótida se le inflamó.

"¿Se acuerdan de ese incidente? Fue el desencadenante de todo lo que estoy viviendo hoy en día. Me hice exámenes en la clínica y me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida me habían hecho de adulta. Hicimos muchas pruebas y, finalmente, tenemos el diagnóstico", comenzó afirmando Jessica Cediel.

"La verdad muy loco todo lo que se puede desencadenar después de un incidente de estos. Les confieso que es muy loco no saber uno con qué está lidiando y lo que puede hacerle sentir al organismo una vainita de estas. A veces la vida lo manda a uno a poner todo en pausa y, obviamente, los proyectos y viajes de trabajo que tenía programados, tocó postergarlos", añadió.

¿Qué dijo Jessica Cediel acerca de su diagnóstico?

Jessica Cediel, la reconocida modelo y presentadora, hizo énfasis en que decidió asistir al médico debido a que no sabía qué le pasaba a su cuerpo y se estaba sintiendo muy rara.

No obstante, dijo que prefería reservarse el diagnóstico, pero que lo más importante es que ya sabe qué es y cómo recuperarse.

Además, dejó claro que ya todo está bajo control y les agradeció a sus seguidores por el amor que le han hecho sentir.