¿Indirecta para Pipe Bueno? El video de Jessica Cediel que se hizo viral tras casarse

Un video de Jessica Cediel interpretando una canción de Selena volvió a circular en redes sociales después del matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, celebrado el 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Aunque la presentadora no mencionó a su expareja, varios usuarios relacionaron la letra con el reciente enlace del cantante.

La publicación muestra a Cediel dentro de un vehículo mientras canta con sentimiento ‘Si una vez’, uno de los temas más conocidos de Selena Quintanilla. La letra habla de arrepentimiento después de una relación amorosa y contiene frases que llamaron la atención de quienes volvieron a compartir el video.

“Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer”, interpretó la modelo y presentadora en el clip. Esa parte de la canción fue suficiente para que algunos internautas comenzaran a preguntarse si el mensaje tenía algún destinatario en particular.

¿Por qué relacionan a Jessica Cediel con la boda de Pipe Bueno?

La conexión que hicieron los usuarios tiene que ver con la relación sentimental que Jessica Cediel y Pipe Bueno tuvieron años atrás. Su romance terminó en 2015 y, desde entonces, ambos continuaron con sus vidas y proyectos profesionales.

El cantante construyó posteriormente una relación con Luisa Fernanda W, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic. Después de varios años juntos y de comprometerse en 2023 durante un viaje a Dubái, la pareja celebró su matrimonio en Zipaquirá el pasado 29 de octubre.

¿Qué le comentaron a Jessica Cediel por el video?

La publicación recibió comentarios de usuarios que interpretaron la canción como una posible referencia a su antigua relación con el cantante.

Los internautas se percataron de que la fecha en que Jessica Cediel compartió el video coincidió con los días en los que Luisa Fernanda W celebró su despedida de soltera en Cartagena.

Otros internautas recordaron que la relación terminó hace más de diez años y que no hay razones para asumir que el video estuviera dirigido a Pipe Bueno.