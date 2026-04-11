Hombres señalados de violar a mujer drogada alegan que era una fantasía consensuada

Un nuevo proceso judicial por violencia sexual contra una mujer que era drogada para ser abusada por desconocidos ha generado conmoción en Inglaterra.

Dos de los hombres señalados de participar en las agresiones aseguraron ante la justicia que creían estar involucrados en una fantasía sexual consensuada de la pareja.

Acusados de violación aseguran que creían participar en un juego sexual

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El juicio se desarrolla en la ciudad de Winchester, al sur de Inglaterra, donde cuatro hombres enfrentan cargos por delitos sexuales contra Joanne Young. Según la investigación, su entonces esposo, Philip Young, contactaba a desconocidos a través de internet y los invitaba a mantener relaciones sexuales con ella mientras permanecía dormida o inconsciente.

El hombre habría presentado estos encuentros como parte de un supuesto juego íntimo acordado entre ambos. Sin embargo, Philip Young reconoció haber administrado sedantes a su esposa de manera reiterada durante aproximadamente 13 años, con el propósito de que otros hombres abusaran sexualmente de ella.

Uno de los procesados es Richard Wilkins, de 62 años, quien enfrenta, entre otros señalamientos, una acusación por una violación que habría ocurrido en 2016.

Durante su declaración ante el Tribunal Penal de Winchester, Wilkins manifestó que, al acercarse a la mujer, la encontró acostada, con los ojos vendados y atada. También aseguró haber escuchado sonidos similares a ronquidos, pero interpretó que hacían parte de la dinámica sexual que supuestamente había acordado con la pareja.

El acusado sostuvo que no sospechó que Joanne hubiera sido drogada ni que estuviera imposibilitada para consentir el encuentro.

Por su parte, Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, quien también respondió a un anuncio publicado en internet en 2016, afirmó que creía estar ayudando a una pareja a cumplir una fantasía sexual. Durante el juicio, calificó a Philip Young como un “monstruo repugnante” por los abusos cometidos contra su entonces esposa.

No obstante, la Fiscalía sostiene que los hombres podían advertir los efectos de las sustancias administradas a la víctima, incluso si no presenciaban directamente el momento en que Philip Young la drogaba.

Un caso que recuerda al de Gisèle Pelicot

El proceso ha despertado comparaciones con el caso de Dominique Pelicot, condenado en Francia a 20 años de prisión en diciembre de 2024 por drogar a su entonces esposa, Gisèle Pelicot, y permitir que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella.

La decisión de Gisèle de hacer público el juicio la convirtió en un referente internacional de la lucha contra la violencia sexual y contribuyó a visibilizar las agresiones cometidas contra mujeres que se encuentran bajo los efectos de sustancias y no pueden expresar su consentimiento.