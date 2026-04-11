Subintendente de la Policía fue asesinado durante un asalto dentro de un banco

Un hecho de violencia sacudió al municipio de El Difícil, Magdalena, luego de que un subintendente de la Policía Nacional fuera asesinado en medio de un asalto a una sucursal del Banco Agrario.

Policía fue asesinado durante un asalto dentro de un banco en El Difícil

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El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Ángel de Jesús Arrieta Ruiz, uniformado adscrito al departamento de Policía Cesar, quien prestaba sus servicios en el municipio de Curumaní.

En el momento del ataque se encontraba en descanso y disfrutaba de un permiso de dos días que había solicitado y que terminaba este miércoles 4 de noviembre.

Cámaras de seguridad captaron el asesinato

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De acuerdo con la información preliminar y las imágenes de seguridad, el subintendente estaba realizando una diligencia personal dentro de la entidad.

La jornada transcurría con normalidad, mientras varios ciudadanos esperaban ser atendidos y los empleados desarrollaban sus labores.

Sin embargo, la tranquilidad del lugar se vio interrumpida cuando un hombre que vestía camiseta roja llevaba una gorra y un morral negro ingresó al establecimiento.

El sujeto caminó directamente hacia donde estaba Arrieta Ruiz, quien se encontraba vestido de civil, y sin mediar palabra sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

Pese a las heridas, el uniformado alcanzó a levantarse e intentó ponerse a salvo. No obstante, metros más adelante perdió las fuerzas y cayó detrás del mostrador de atención al público, donde murió debido a la gravedad de los impactos.

Después de dispararle, el atacante salió corriendo y escapó junto a otro individuo que lo esperaba en el exterior a bordo de una motocicleta.

Tras lo ocurrido, las autoridades de los departamentos de Magdalena y Cesar iniciaron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad y recopilan testimonios y otros elementos materiales probatorios que permitan reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.