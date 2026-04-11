Famosas piden tomar “cartas en el asunto” tras el polémico video de Isabella Ladera con su hija

Gran indignación y rechazo ha generado uno de los más recientes videos de Isabella Ladera, quien decidió sumarse a un viral trend en donde padres de familia juegan una pesada broma a sus hijos al hacerlos correr hacia una puerta y fingir cerrar la misma.

El video, que fue eliminado de las redes sociales de la mujer, ya ha desatado decenas de reacciones entre varias famosas, creadoras de contenido y madres de familia, quienes aseguran que dichas acciones deben tener consecuencias.

¿Cuál fue el polémico video de Isabella Ladera y su hija?

Las redes sociales se han llenado de un nuevo y polémico trend en el que padres se ubican detrás de una puerta e invita a sus hijos a correr hacia ellos. Sin embargo, durante el veloz recorrido de los menores, los padres fingen cerrar las puertas que sus hijos deben atravesar por lo que, en varios de los videos, dicha acción genera caídas, golpes, enojo y hasta el llanto de algunos niños.

Al trend se sumó Isabella Ladera, quien decidió grabar el video con su hija mayor Mia. El clip, que habría sido compartido por medio de las historias de Instagram de la venezolana, tomó gran popularidad en redes donde varios usuarios grabaron pantalla y difundieron la polémica práctica.

En este se observan los instantes en los que Ladera incentiva a la niña para que corra hacia ella donde finalmente intenta cerrar la puerta. El movimiento genera que la pequeña termine cayendo al suelo y rompa en llanto.

RELACIONADO Valentina Ferrer habló por primera vez sobre J Balvin tras su ruptura amorosa

Críticas al video de Isabella Ladera y su hija

El video ya es tema de conversación en todas las redes sociales ya que, desde diferentes sectores, decenas de usuarios han manifestado su indignación con la polémica práctica de la mujer. Este fue el caso de la actriz Sara Corrales, quien afirmó que el clip fue irresponsable al “exponer” a su hija por vistas.

“Completamente irresponsable, absurdo y, sobre todo, una falta de respeto hacia su hija. Los niños merecen ser cuidados, protegidos y respetados, no ser expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad por conseguir unas cuantas reproducciones”.

A las críticas también se sumaron otras figuras públicas como Valentina Lizcano, Elizabeth Loaiza, Marcela Posada, Carolina Gaitán, Majida Issa y Juliana Galvis, quien llegó a asegurar que se deben tomar “cartas en el asunto” para evitar la “falta de respeto” contra los niños.