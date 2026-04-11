¿Gustavo Costas llegará a Junior? Esto se sabe sobre el nuevo entrenador 'tiburón'

Junior de Barranquilla quedó oficialmente eliminado de la Liga BetPlay 2026-II después de perder en su última presentación ante Llaneros 3 goles a 2 en condición de visitante; aunque las posibilidades de clasificación eran mínimas, jugadores e hinchas se ilusionaban con un milagro que nunca sucedió.

Alfredo Arias, entrenador bicampeón con el club 'tiburón', fue despedido a mitad del semestre por los malos resultados y en su reemplazo llegó el exarquero uruguayo e ídolo barranquillero, Sebastián Viera; sin embargo, el rendimiento del equipo no mejoró y su salida parece casi confirmada después de que el mismo entrenador afirmó que si no conseguía la clasificación a cuadrangulares, dejaría el cargo.

Costas no llegaría y Jorge Bava asumiría como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla

En las últimas horas salió a la luz el nombre del entrenador argentino Gustavo Costas como posible nuevo técnico de Junior de Barranquilla, pero en la mañana del 4 de noviembre, en el programa radial 'Palabras Mayores', el periodista Carlos Antonio Vélez confirmó que Costas no sería el entrenador elegido por la dirigencia de Junior: "Estoy en capacidad de decirles que Gustavo Costas no será el técnico del Junior", sentenció Vélez, y confirmó que el nuevo entrenador debería firmar su contrato entre el 4 y 5 de noviembre.

Durante el programa, el periodista informó que el nuevo 'timonel' ya fue elegido y que solo resta un intercambio de documentos para que se haga oficial la contratación; confirmó además que es un técnico extranjero que no cuenta con equipo actualmente y ya dirigió en Colombia, pero no podía dar el nombre por respeto a su fuente.

A partir de dicha información, otros periodistas e hinchas empezaron a asegurar que el entrenador que cumple con esas características es el uruguayo Jorge Bava, quien recientemente dirigió a Independiente Santa Fe y salió campeón en el primer semestre de 2025; incluso, afirmaron que Bava ya estaba en los planes de Junior desde antes de contratar a Sebastián Viera, por quien se decidieron finalmente.

Trayectoria de Jorge Bava como entrenador

El exjugador uruguayo y ahora entrenador, inició su carrera profesional como director técnico en el Liverpool de Uruguay en el año 2021 y hasta el 2023; luego pasó al León de México, con quien estuvo hasta el 2024.

Llegó a Independiente Santa Fe en abril de 2025, quedó campeón en junio del mismo año y fue despedido en septiembre debido a los malos resultados en el segundo semestre; fue contratado por Cerro Porteño de Paraguay hasta marzo de 2026 y regresó a su país para dirigir a Nacional, que fue su último club hasta agosto del presente año.