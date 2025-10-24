CANAL RCN
Jhonny Rivera reconstruye casa de una mujer de la tercera edad en Pereira

El cantante impactó a sus fanáticos al revelar su intención de apoyar a la mujer para mejorar su situación económica.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:14 a. m.
Jhonny Rivera volvió a tomarse sus redes sociales para compartir detalles de su más reciente labor social que realizó, en una nueva oportunidad, con una mujer de la tercera edad que, según su declaración, vive del reciclaje.

Ante las condiciones del lugar, el cantante sorprendió a la mujer al manifestarle su intención de remodelar su vivienda, entre otras ayudas económicas.

Jhonny Rivera reconstruye casa de fanática

El intérprete de ‘El intenso’ no solo se ha ganado la admiración de su público ya que también ha obtenido el corazón de millones de colombianos, quienes exaltan las labores sociales que ha realizado y que comparte en sus redes.

Por esto, el cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir la situación de Chavita, una mujer pereirana de la tercera edad que recicla para adquirir recursos económicos. En el video se observa la complicada situación económica que atraviesa la mujer ya que su vivienda se compone de estructuras hechas con tablas de madera, latas, bolsas, entre otros materiales artesanales.

En su trayecto, el artista se enteró que la mujer no se encuentra sola ya que con ella viven dos personas más, quienes comparten un pequeño espacio para dormir, comer, entre otras necesidades básicas.

Pese a los objetos que se encontraban en dicho espacio, el cantante aseguró que la instalación debía ser completamente destruida para comenzar el proceso de construcción de la casa. Así mismo, recalcó que la mujer, en compañía de sus familiares, debían ser reubicados en otro lugar mientras su casa se encuentra en obra.

Las sorpresas no pararon ya que el artista manifestó que iba a encargarse de proveer comida y dinero adicional para ella y sus familiares.

¿Cómo va el proceso de construcción?

El artista compartió una reciente actualización de su labor social ya que su último post, publicado el pasado 22 de octubre, reveló que actualmente se encuentran trabajando con arquitectos y constructores para levantar las nuevas estructuras.

De igual manera, se le ve en compañía de la mujer y de diferentes jóvenes, quienes se han sumado a la labor de levantar algunos de los elementos que mantienen dicha vivienda en pie.

