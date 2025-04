Jhonny Rivera respaldó la marcha a favor de 'Epa Colombia': fecha, hora y lugar del plantón

Han pasado dos meses desde que la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, fuera recluida en la cárcel El Buen Pastor, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a 5 años y 2 meses de prisión.

Su caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, y recientemente, el cantante Jhonny Rivera se sumó a la conversación con un mensaje en el que mostró su respaldo y cuestionó la falta de equidad en las sentencias judiciales.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el caso de ‘Epa Colombia’?

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Jhonny Rivera habló sobre el plantón que se llevará a cabo en solidaridad con la empresaria, programado para el próximo miércoles 2 de abril.

Aunque el artista no profundizó en detalles, dejó claro que considera que ‘Epa Colombia’ debería tener derecho a cumplir su condena en casa, señalando que existen delitos más graves que han recibido este beneficio.

"El 2 de abril va a haber una marcha en solidaridad con ‘Epa Colombia’ a las 11:00 a.m., en el edificio Kaisser. Bueno, me parece que es un caso muy lamentable y no quiero profundizar en el tema, pero siento que hay delitos más graves con casa por cárcel, por ejemplo", expresó el intérprete de música popular.

¿Quiénes apoyarán la marcha por la libertad de ‘Epa Colombia’?

La movilización fue convocada por Karol Samantha, pareja de la influencer, quien, junto a sus padres y seres queridos, hizo un llamado para que las personas asistan vestidas de blanco y con pancartas en apoyo a su liberación.

Durante la grabación del mensaje, la hija de Barrera Rojas también estuvo presente, lo que generó mayor impacto emocional entre sus seguidores.

El respaldo de Jhonny Rivera a la manifestación ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las penas en el país.

Mientras algunos defienden el fallo de la Corte Suprema, otros argumentan que su castigo es excesivo en comparación con otras condenas. La marcha del 2 de abril podría convertirse en un punto de encuentro para quienes consideran que ‘Epa Colombia’ merece casa por cárcel.