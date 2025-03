'Epa Colombia' reveló lo que le dijo la madre de la pequeña Sara Sofía sobre su paradero: video

Desde la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de cinco años y dos meses, la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', relató estremecedoras declaraciones sobre Carolina Galván, madre de la pequeña Sara Sofía, desaparecida en enero de 2021.

En entrevista con Semana, Daneidy Barrera aseguró que se encuentra en la misma zona de reclusión que Carolina Galván, quien fue condenada a 42 años de prisión junto a su pareja Nilson Bladimir Díaz Valenzuela por el delito de desaparición forzada agravada.

Según relató 'Epa Colombia', Carolina Galván le confesó detalles escalofriantes sobre lo que realmente sucedió con su hija.

Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía. Estoy viviendo con Carolina Galván y al lado, con otra mujer que hace poquito llegó y le tiraron orines, la escupieron y todo porque mató a su hijo de dos años a golpes. Yo estoy entonces en la mitad y no soy nadie para juzgarlas, pero escucharlas me duele demasiado porque yo tengo una hija de nueve meses.

En diálogo, 'Epa Colombia' mencionó que mantiene conversaciones frecuentes con Carolina Galván en la cárcel y que la mujer da diferentes versiones sobre la desaparición de la niña.

Sin embargo, a ella, Galván le admitió que Sara Sofía ya no está con vida.

Daneidy Barrera describió el impacto emocional que le produce convivir con personas condenadas por delitos contra menores, especialmente porque ella misma es madre de una bebé de nueve meses.

"Escuchar esas cosas me duele demasiado", confesó, asegurando que el ambiente dentro de la cárcel la ha afectado profundamente.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó directamente a 'Epa Colombia' si la niña había sido lanzada al río, como se ha mencionado en la investigación judicial.

Yo hablo mucho con Carolina y le digo que la única que la puede juzgar es Dios. Le digo que busque mucho de Dios, ya que es el único que la puede perdonar. Le dieron 42 años de cárcel. Ella dice que Sara Sofía ya no está acá y en medio de sus locuras y de sus sustancias con la persona con la que estaba le hizo cometer un grande error.

Con nervios y aparente temor de contar más detalles, la influencer finalmente reveló lo que le habría dicho Carolina Galván:

Con respecto a si ve a Carolina Galván arrepentida, ‘Epa Colombia’ respondió francamente que la ve normal:

No sé si no se arrepiente o qué. No sé qué pasa con ellas