Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

Fernando Solórzano, uno de los más destacados actores en Colombia, le pidió matrimonio a su novia.

Así fue la propuesta de matrimonio de El Flaco Solórzano

Reconocido por su amplia trayectoria actoral y porque estuvo como participando en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, causó furor en redes tras compartir que le propuso matrimonio a su novia, la modelo y actriz Lorena Altamirano.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una fotografía junto a Lorena en la que se besan mientras ella presume su anillo de compromiso, confirmando así que la boda será una realidad. “Me dijo que sí”, escribió en sus historias.

Cabe recordar que la pareja está disfrutando unas vacaciones en Venecia, Italia, donde han aprovechado para recorrer distintos lugares de la ciudad.

Nuestro primer viaje por el gran canal de Venecia, el primer día haciendo el recorrido, obviamente yo feliz y enamorada, comentó Lorena

Esta fue la reacción de Lorena Altamirano tras la propuesta de matrimonio

Claramente, la actriz compartió en sus redes sociales su alegría y entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

"Te amo negrito, fue un momento tan único como tú, cuando menos lo esperé, fue perfecto, solo tu y yo viviendo este amor tan bonito, dije que sí, 14/11/2025", comentó la modelo a través de sus redes sociales.

Por el momento, se espera que más adelante revelen detalles de su boda. Sin embargo, no hay que dejar de lado las reacciónes de los seguidores, quienes muchos expresaron su total alegría y admiración hacia la pareja. "Que bellos"; "El pajero se va a casar"; "Felicitaciones", fueron algunos mensajes de internautas.