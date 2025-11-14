CANAL RCN
Tendencias

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

Fernando Solórzano, más conocido como 'El Flaco', compartió la emocionante noticia de que se compromete con Lorena Altamirano.

Matrimonio
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fernando Solórzano, uno de los más destacados actores en Colombia, le pidió matrimonio a su novia.

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio
RELACIONADO

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, confirmó su divorcio tras 14 años de matrimonio

Así fue la propuesta de matrimonio de El Flaco Solórzano

Reconocido por su amplia trayectoria actoral y porque estuvo como participando en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, causó furor en redes tras compartir que le propuso matrimonio a su novia, la modelo y actriz Lorena Altamirano.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una fotografía junto a Lorena en la que se besan mientras ella presume su anillo de compromiso, confirmando así que la boda será una realidad. “Me dijo que sí”, escribió en sus historias.

Cabe recordar que la pareja está disfrutando unas vacaciones en Venecia, Italia, donde han aprovechado para recorrer distintos lugares de la ciudad.

Nuestro primer viaje por el gran canal de Venecia, el primer día haciendo el recorrido, obviamente yo feliz y enamorada, comentó Lorena

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio
RELACIONADO

Famosa modelo y presentadora confirmó su divorcio tras más de una década de matrimonio

Esta fue la reacción de Lorena Altamirano tras la propuesta de matrimonio

Claramente, la actriz compartió en sus redes sociales su alegría y entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

"Te amo negrito, fue un momento tan único como tú, cuando menos lo esperé, fue perfecto, solo tu y yo viviendo este amor tan bonito, dije que sí, 14/11/2025", comentó la modelo a través de sus redes sociales.

Por el momento, se espera que más adelante revelen detalles de su boda. Sin embargo, no hay que dejar de lado las reacciónes de los seguidores, quienes muchos expresaron su total alegría y admiración hacia la pareja. "Que bellos"; "El pajero se va a casar"; "Felicitaciones", fueron algunos mensajes de internautas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

¿Por qué los colombianos adelantan la decoración de Navidad? esto revela la psicología

Artistas

Reconocida actriz y cantante de Disney Channel fue hospitalizada de emergencia

Shakira

Hijos de Shakira hicieron inédita confesión durante el estreno de la película Zootopia 2

Otras Noticias

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Las llamas consumieron la totalidad de la estructura que albergó a un gran número de visitantes por más de diez años.

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente

Solo el 50% de los colombianos se mueve: el deporte se consolida como herramienta de bienestar

Inteligencia Artificial

Padre 'Chucho' denuncia estafa digital: usan su imagen para vender falsos “medicamentos milagrosos”

Millonarios

Giro total en el futuro de Harold Santiago Mosquera: este sería su nuevo equipo en 2026

Secretaria de Movilidad

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025