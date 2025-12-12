El Jefe sorprendió a todos: reconocida actriz ingresó directo a La Casa de los Famosos 2026

La nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026sigue elevando la expectativa entre los televidentes.

A pocas semanas de su estreno, El Jefe continúa revelando sorpresas que prometen sacudir la convivencia dentro del reality del Canal RCN. Esta vez, el anuncio generó revuelo en redes sociales, pues se confirmó el ingreso directo de una reconocida actriz, sin pasar por votaciones del público.

La tercera edición del programa ya comienza a perfilarse como una de las más intensas, con una mezcla de figuras polémicas, creadores de contenido y artistas con amplia trayectoria, un cóctel que augura conflictos, alianzas inesperadas y mucha conversación digital.

Johanna Fadul entra directo a La Casa de los Famosos 2026

La gran sorpresa anunciada por El Jefe fue la llegada de Johanna Fadul como nueva participante oficial del reality.

La actriz y creadora de contenido ingresará de forma directa a la casa, convirtiéndose en una de las elegidas por la producción para la temporada 2026.

Johanna Fadul es una actriz bogotana de 40 años, ampliamente reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y su fuerte presencia en redes sociales.

Su carácter, experiencia frente a las cámaras y cercanía con el público la convierten en una de las participantes que más expectativa genera desde ya.

El Canal RCN oficializó su ingreso con un mensaje que no pasó desapercibido: “Ténganse duro, porque Johanna Fadul entra a #LaCasaDeLosFamososCol3 y solo podemos decir una cosa: el termómetro de la convivencia se fue a rojo”.

Los participantes confirmados por El Jefe y por el público

Con este anuncio, Johanna Fadul se suma al grupo de celebridades que entran sin necesidad de votación.

Hasta ahora, El Jefe ha confirmado tres ingresos directos: Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul, todos nombres que prometen dar contenido desde el primer día.

Por su parte, el público ya eligió a siete participantes que también harán parte de La Casa de los Famosos Colombia 2026: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.