CANAL RCN
Tendencias

El Jefe sorprendió a todos: reconocida actriz ingresó directo a La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos Colombia 2026 sorprendió con el ingreso directo de una nueva participante elegida por la producción, sin votación del público.

La Casa de los Famosos Colombia
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
04:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026sigue elevando la expectativa entre los televidentes.

¿Altafulla tiene un nuevo romance? Aspirante a La casa de los famosos revela la verdad sobre él
RELACIONADO

¿Altafulla tiene un nuevo romance? Aspirante a La casa de los famosos revela la verdad sobre él

A pocas semanas de su estreno, El Jefe continúa revelando sorpresas que prometen sacudir la convivencia dentro del reality del Canal RCN. Esta vez, el anuncio generó revuelo en redes sociales, pues se confirmó el ingreso directo de una reconocida actriz, sin pasar por votaciones del público.

La tercera edición del programa ya comienza a perfilarse como una de las más intensas, con una mezcla de figuras polémicas, creadores de contenido y artistas con amplia trayectoria, un cóctel que augura conflictos, alianzas inesperadas y mucha conversación digital.

Johanna Fadul entra directo a La Casa de los Famosos 2026

La gran sorpresa anunciada por El Jefe fue la llegada de Johanna Fadul como nueva participante oficial del reality.

Aspirante a La casa de los famosos Colombia sorprende con cirugía en los ojos: así luce
RELACIONADO

Aspirante a La casa de los famosos Colombia sorprende con cirugía en los ojos: así luce

La actriz y creadora de contenido ingresará de forma directa a la casa, convirtiéndose en una de las elegidas por la producción para la temporada 2026.

Johanna Fadul es una actriz bogotana de 40 años, ampliamente reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y su fuerte presencia en redes sociales.

Su carácter, experiencia frente a las cámaras y cercanía con el público la convierten en una de las participantes que más expectativa genera desde ya.

El Canal RCN oficializó su ingreso con un mensaje que no pasó desapercibido: “Ténganse duro, porque Johanna Fadul entra a #LaCasaDeLosFamososCol3 y solo podemos decir una cosa: el termómetro de la convivencia se fue a rojo”.

Los participantes confirmados por El Jefe y por el público

Con este anuncio, Johanna Fadul se suma al grupo de celebridades que entran sin necesidad de votación.

¡Sin votaciones! El 'jefe' sorprendió y reveló la primera participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 elegida por él
RELACIONADO

¡Sin votaciones! El 'jefe' sorprendió y reveló la primera participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 elegida por él

Hasta ahora, El Jefe ha confirmado tres ingresos directos: Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul, todos nombres que prometen dar contenido desde el primer día.

Por su parte, el público ya eligió a siete participantes que también harán parte de La Casa de los Famosos Colombia 2026: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Feria de Cali 2025: artistas confirmados, precios y boletería del Súper Concierto

Shakira

Shakira rompe récords y su gira se consolida como una de las más taquilleras de la historia

Artistas

¡Insólito! Feid fue el invitado de Bad Bunny en su más reciente concierto en México

Otras Noticias

Ejército Nacional

Campaña Viaje Seguro en el Meta: recomendaciones y rutas para viajeros

El Ejército Nacional puso en marcha la campaña Viaje Seguro en el Meta, una estrategia conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Gobernación del Meta para ofrecer acompañamiento y tranquilidad a miles de viajeros durante la temporada de fin de año.

Nicolás Maduro

Video| Nicolás Maduro adelantó el 2026 en Venezuela: "empezó tempranero"

Nicolás Maduro sorprendió al asegurar que en Venezuela ya están en el 2026: causó revuelo en la opinión pública.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026

Europa

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

Ecopetrol

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN por cobro de IVA a combustibles