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“Le pedí perdón”: Pautips aclaró su polémica con Emiro en MasterChef Celebrity

La creadora de contenido habló sobre la primera polémica que protagonizó durante su paso por el reality del Canal RCN.

Foto: IG @buendiacolombia
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Noticias RCN

julio 27 de 2026
08:31 p. m.
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La nueva edición de MasterChef Celebrity Colombia es todo un éxito, pues las 23 celebridades que siguen en la competencia han demostrado sus amplias habilidades culinarias y su compromiso con la cocina más famosa del país para seguir allí.

Sin embargo, algunas situaciones polémicas ya se han tomado las redes sociales ya que la más reciente eliminación causó diferentes reacciones tanto en los participantes salvados como en aquellos que estuvieron en riesgo de ser los primeros eliminados.

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¿Qué pasó entre Pautips y Emiro Navarro?

Las redes sociales se han llenado de un clip específico en el que, durante la primera prueba de eliminación, la creadora de contenido Pautips hizo un fuerte llamado de atención a Emiro Navarro al solicitarle silencio durante el reto.

Pese a que el exparticipante de La Casa de los Famosos decidió no responder, durante la entrevista individual manifestó haber sentido incomodidad con la solicitud de su compañera.

Sin embargo, el debate se intensificó en las redes sociales ya que cientos de fanáticos comentaron su inconformidad con el tono que utilizó la mujer para mandar a silenciar a su compañero en el mismo balcón.

Pese a las especulaciones por parte de los fanáticos del programa, la creadora de contenido decidió tomar sus redes sociales para explicar detalles de lo sucedido en aquel instante y hablar sobre la relación que logró desarrollar con el creador de contenido.

“Tampoco le tengo envidia ni rencor, ni nada de eso que están diciendo en redes. Ustedes saben que Emiro quiere mucho a Luciano. Se me salió, eso pasó en cuatro meses y las personas pueden cambiar en cuatro meses”, manifestó.

Así mismo, dio a conocer que ha estado trabajando en cambiar diferentes aspectos de su personalidad por lo que incluso le llegó a pedir perdón al famoso por la reacción que tuvo en aquel instante.

“No era la manera de decirle que se callara. Yo no lo conocía de antes y no conocía su personalidad. Yo a Emiro lo adoro, lo quiero muchísimo, me parece un niño sincero, auténtico y amoroso a su manera. Denme un chance, conózcanme un poco más, pero lo que ven es lo que hay y yo creo que era merecida esta explicación de cómo es que se juega MasterChef”, finalizó la mujer.

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¿Qué dijo Emiro sobre la discusión con Pautips?

Por su parte, el creador de contenido tomó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido. Según Navarro, las personas en redes sociales han discutido una presunta enemistad entre ambos participantes por lo ocurrido.

Sin embargo, pese a la reacción de la influencer, el hombre manifestó que ambos “se aman” y lograron construir una buena relación durante su paso por el programa.

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