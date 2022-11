Video: con la pierna fracturada y en camilla, joven asistió a fiesta de Halloween

Halloween lo celebran millones de personas en el mundo. Muchos aprovechan para disfrazarse de alguien a quien admiran o simplemente de algo que les parezca curioso. Y hay muchas fiestas con motivo del 31 de octubre.

Además, aunque algunos se prevé que no pueden salir de fiesta por su condición física, lo terminan haciendo. Fue el caso de un joven mexicano que se fracturó la pierna y estaba en camilla, lo cual no fue impedimento para irse de fiesta a un bar.

Un grupo de amigos le puso sangre falsa en la pierna lastimada, a modo de disfraz, y lo trasladó hasta un establecimiento nocturno acostado en la camilla.

Con su vestimenta de paciente y recuperándose de la fractura, al joven le suministraron bebidas y él cantó.

Otro hecho viral: Se enamoraron por internet y al verse en persona no se reconocieron

Iris Cuevas se enamoró por internet. Y tuvo que esperar más de un año para ver al que se convirtió en su novio de manera virtual, con el cual quedó de verse en el aeropuerto de Guadalajara.

Allí esperó al hombre con globos en forma de corazón, como muestra del amor que le ha nacido por él. Al fin se verían, después de meses que se les hicieron eternos.

No obstante, no todo fue como se preveía, pero el amo terminó triunfando. Y es que el joven no vio a su novia y siguió de largo.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, dijo la mujer, quien siguió esperando al joven, mientras ya él había pasado de largo y los testigos del hecho no entendían qué pasaba.

Al final, a la mujer le avisaron que su novio ya había pasado y le indicaron dónde estaba. Se vieron, se abrazaron, se quitaron el tapabocas y se dieron un beso.