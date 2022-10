¿Es idéntico? Lleva 11 años haciéndose cirugías para lucir como Michael Jackson

Leo Blanco es un hombre argentino de 26 años que lleva 11 años haciéndose cirugías para lucir como su máximo ídolo, Michael Jackson.

Este joven se ha sometido a 13 operaciones para parecerse físicamente a la leyenda estadounidense del pop.

Lea también: Los millonarios contratos que perdió Kanye West por comentarios antisemitas

Y es que este fanático de Jackson, además de realizarse múltiples intervenciones quirúrgicas en su cuerpo, se ha puesto un tatuaje en su brazo con el rostro del ícono de la música.

Blanco también ha aprovechado su parecido con Jackson y ha montado un show con algunos temas musicales de él, imitando sus históricos pasos de baile.

Para lucir físicamente como Jackson, el argentino comenzó a modificar sus orejas, reduciéndolas para que se parecieran a las de su ídolo. Además, retocó sus patillas, cejas, nariz mentón y se realizó liposucciones.

Sus declaraciones

“En estos años me han llamado enfermo, me han deseado la muerte y también creen que por imitar a Michael Jackson he perdido mi personalidad”, expresó a través sus redes sociales Leo Blanco, un fanático argentino que ha dicho que quiere ser considerado como un artista y no una imitación.

“¿Estoy loco? ¿Soy un monstruo? ¿Tengo alguna enfermedad mental? ¿Me falta personalidad por imitar a otra persona? ¿Es un chico rico que se arruina la cara con costosos procedimientos? Bueno, en general cuando me conocen en persona, terminan comprendiendo mi visión de la vida. Pero con quienes no he compartido ni una charla se vuelve más complicado”, profundizó.

Sobre lo que considera que realiza, concluyó: “Lo que hago lo considero ARTE. Y trabajo para quienes disfrutan de eso. Los que no lo disfrutan, e incluso les molesta mi forma de vida, mejor no mirarme. Los quiero mucho y agradezco toooodos los mensajes hermosos que he recibido en estos 12 años de trabajo”.