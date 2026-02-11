Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

Shakira se encuentra preparándose para convertirse en la primera artista colombiana en encabezar el que es considerado como el concierto más multitudinario del mundo que usualmente se celebra en la mítica playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Con dicho anuncio, la mujer de 49 años busca lograr superar el récord de la cantante Lady Gaga, quien obtuvo una asistencia aproximada de más de 2 millones de personas en mayo del 2025.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en Copacabana?

El anuncio tomó por sorpresa a los más fieles fanáticos de la barranquillera, quien en estos momentos se encuentra llevando su gira lejos de América para seguir cruzando fronteras y conquistar nuevos públicos de todo el mundo.

Para esta oportunidad, la intérprete de ‘Antología’ será la artista principal de la nueva edición del evento ‘Todo Mundo No Río’ que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. Este evento tiene como locación principal la playa de Copacabana que ya ha visto pasar a otros artistas emblemáticos como Lady Gaga, The Weeknd y Madonna.

Según estimaciones de la Organización ‘Todo Mundo No Río’, se prevé la presencia de aproximadamente 2,5 millones de personas a raíz de la amplia cantidad de fanáticos que cuenta la mujer en Brasil y demás países en el resto de Latinoamérica. Por esto, fanáticos afirman que, para este año, la barranquillera podría romper el récord de asistencia que hasta ahora lidera Gaga.

Este icónico evento hace parte del proyecto que tiene como objetivo transformar la playa de Copacabana en una de las principales atracciones musicales en el mundo. Desde su show inaugural en el año 2024, el alcalde de Río de Janeiro ha manifestado su intención de darle continuidad a estos conciertos gratuitos hasta el fin de su mandato.

Shakira celebra el éxito de Bad Bunny en el Super Bowl

Por otro lado, la barranquillera también se sumó a la gran ola de felicitaciones hacia el cantante Bad Bunny, quien hizo historia al ser el artista encargado del más reciente halftime del Super Bowl LX.

Fue así como la mujer decidió compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un clip de la que fue su presentación en conjunto con el puertorriqueño en el mismo escenario durante la edición del 2020.