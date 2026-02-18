Concierto en El Campín fue aplazado a última hora por el estado de la cancha: Sencia dio nueva fecha

El concierto programado para el próximo 28 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue aplazado por razones técnicas relacionadas con el estado de la grama.

Así lo confirmó Sencia S.A.S., administrador del escenario, en un comunicado conjunto con la productora del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0.

Finalmente, el evento se realizará el 28 de marzo de 2026, manteniendo el cartel artístico original y la calidad del espectáculo.

¿Por qué se reprogramó el concierto en El Campín?

Según explicaron los organizadores, la decisión se tomó tras evaluar el proceso de hibridación de la cancha y los trabajos necesarios para proteger, recuperar y fortalecer la grama. El objetivo es garantizar condiciones óptimas tanto para el fútbol profesional como para futuros espectáculos.

“Como parte de nuestro compromiso con la ciudad y los equipos de fútbol, hemos trabajado de la mano del promotor del evento para asegurar el cuidado del estadio”, señaló Sencia, reafirmando su responsabilidad con Bogotá y los miles de aficionados que cada semana convierten al Campín en un punto de encuentro.

La productora aclaró que esta reprogramación se hizo en coordinación con artistas, patrocinadores y equipo técnico, buscando un equilibrio entre cultura, deporte y conservación del escenario.

¿Qué pasará con las boletas y el cartel artístico?

Para tranquilidad del público, las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha del 28 de marzo. Además, se mantienen los 16 artistas inicialmente anunciados, con una fuerte presencia colombiana encabezada por Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy y Álzate.

También estarán Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario, quienes prometen una noche cargada de música popular.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Pasado ese plazo, se entenderá aceptada la reprogramación.