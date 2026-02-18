CANAL RCN
Tendencias

Concierto en El Campín fue aplazado a última hora por el estado de la cancha: Sencia dio nueva fecha

Concierto en El Campín fue aplazado por el estado de la cancha. Conozca la nueva fecha, qué pasará con las boletas y los artistas confirmados.

Concierto en El Campín fue aplazado
Foto: Santa Fe y Sencia

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
09:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El concierto programado para el próximo 28 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue aplazado por razones técnicas relacionadas con el estado de la grama.

Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín
RELACIONADO

Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Así lo confirmó Sencia S.A.S., administrador del escenario, en un comunicado conjunto con la productora del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0.

Finalmente, el evento se realizará el 28 de marzo de 2026, manteniendo el cartel artístico original y la calidad del espectáculo.

¿Por qué se reprogramó el concierto en El Campín?

Según explicaron los organizadores, la decisión se tomó tras evaluar el proceso de hibridación de la cancha y los trabajos necesarios para proteger, recuperar y fortalecer la grama. El objetivo es garantizar condiciones óptimas tanto para el fútbol profesional como para futuros espectáculos.

La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto
RELACIONADO

La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto

“Como parte de nuestro compromiso con la ciudad y los equipos de fútbol, hemos trabajado de la mano del promotor del evento para asegurar el cuidado del estadio”, señaló Sencia, reafirmando su responsabilidad con Bogotá y los miles de aficionados que cada semana convierten al Campín en un punto de encuentro.

La productora aclaró que esta reprogramación se hizo en coordinación con artistas, patrocinadores y equipo técnico, buscando un equilibrio entre cultura, deporte y conservación del escenario.

¿Qué pasará con las boletas y el cartel artístico?

Para tranquilidad del público, las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha del 28 de marzo. Además, se mantienen los 16 artistas inicialmente anunciados, con una fuerte presencia colombiana encabezada por Arelys Henao, Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Francy y Álzate.

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan
RELACIONADO

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan

También estarán Kelly Cárdenas, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Joaquín Guiller, El Andariego, Fernando Burbano y El Agropecuario, quienes prometen una noche cargada de música popular.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Pasado ese plazo, se entenderá aceptada la reprogramación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Me disculpan”: Maiker desata “tragedia” al oprimir el botón del pánico en La Casa de los Famosos

Astrología

"Va a ser un año muy fuerte": Mhoni Vidente no se guardó nada sobre lo que resta del 2026

La casa de los famosos

¿Hubo advertencia?: así fue el encuentro entre Nicolás Arrieta y su novia en La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Artistas

Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones

Las autoridades están analizando elementos claves para esclarecer lo ocurrido.

Aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado tendrá importante cambio: así avanzan las obras en la zona de inmigración

El aeropuerto El Dorado avanza en obras clave para ampliar su zona de inmigración. Conozca los cambios, nuevos módulos y cómo impactarán a millones de viajeros.

Enfermedades

Eithan Sebastián, primito de Kevin, también padece hemofilia y lleva dos meses sin recibir medicamentos

Corte Suprema de Justicia

Tras denuncias de Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian, Corte archiva proceso contra 26 congresistas

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares