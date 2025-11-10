Juan Cebolla representará a Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo

El arte circense latinoamericano vuelve a estar en lo más alto gracias a Juan Cebolla, considerado el trapecista más importante del mundo.

Este artista colombiano, cuya trayectoria ha deslumbrado en escenarios internacionales, competirá por el Payaso de Oro en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo 2026, el evento más prestigioso del planeta en su categoría.

Juan Cebolla, el orgullo del circo colombiano

Reconocido por su dominio del trapecio, su fuerza y una precisión casi sobrehumana, Juan Cebolla se ha convertido en un ícono del circo moderno.

En 2024, su equipo brilló en el Festival de Circo de Latina, en Italia, representando al Circo Hermanos Gasca, donde se consagró como el mejor de la edición. Ese triunfo le abrió las puertas del escenario más codiciado: Montecarlo, donde solo compiten las leyendas del arte circense.

El reto más grande: conquistar el Payaso de Oro

El Festival Internacional del Circo de Montecarlo, que se realizará del 16 al 25 de enero de 2026, reunirá a los mejores trapecistas, payasos, equilibristas y malabaristas del mundo bajo la mítica carpa del Principado.

El objetivo de Juan es conquistar el legendario Payaso de Oro, el máximo galardón de las artes circenses.

Juan Cebolla, quien ostenta un Récord Guinness y es uno de los pocos capaces de ejecutar el cuádruple salto mortal, llega en plena forma tras superar complicaciones de salud.

“Cada caída enseña algo. Hoy estoy listo para volar más alto que nunca”, expresó el artista, confiado en su preparación física y mental.

Con su participación, el nombre de Colombia y toda Latinoamérica volverá a resonar en Montecarlo. Y esta vez, Juan Cebolla va por el oro.