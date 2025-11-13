Westcol habría cerrado ciclo con Aida Victoria: ella sería su presunta nueva novia

Uno de los streamers más reconocidos de Colombia, Westcol, compartió recientemente una nueva aventura junto a una famosa creadora de contenido. ¿De quién se trata?

Posible nuevo romance de Westcol

Todo inició durante un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, donde Westcol y Luisa Castro fueron vistos muy cercanos. La complicidad entre ambos quedó registrada en varios videos, lo que llevó a sus seguidores a especular sobre una posible relación.

El rumor tomó más fuerza cuando, en un videoclip, Luisa Castro se refirió a Westcol como “mi amor”, comentario que bastó para encender las redes y despertar aún más curiosidad sobre lo que estaría pasando entre ellos.

Las reacciones no tardaron en aparecer, y muchos usuarios comenzaron a hablar de un posible romance. Sin embargo, hasta el momento ni Westcol ni la influenciadora han confirmado o desmentido la situación.

Mensaje de Luisa Castro tras la invitación de Westcol

A través de redes sociales, Luisa Castro compartió un carrusel de fotos en el que expresó su alegría por vivir la experiencia del desierto junto al streamer. En las imágenes se le ve sonriente y muy cercana a quien la acompañó durante gran parte del viaje.

“Ha sido una semana bendecida y mágica. Solo puedo darle gracias a Dios por siempre acompañarme, cuidarme y respaldarme. 🤍 ¿Este parche? Uffff, otro nivel. Gracias, Westcol, por esta invitación”, escribió la modelo.