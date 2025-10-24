"Vamos a manejar todo legalmente": ¿habrá pelea entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano por la custodia de su hijo?

En la noche del 23 de octubre, luego de varias semanas de que se anunció el fin de la relación, se desató una fuerte pelea entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

La influencer barranquillera aseguró que le ha tocado responder sola por los gastos de su hijo y que, incluso, no tuvo compañía durante los primeros 40 días de maternidad.

Sin embargo, Juan David Tejada no se ha quedado callado, sino que ha respondido que eso es mentira, que todo lo que está en la casa de Aida Victoria Merlano le pertenece a él y que, incluso, no ha podido ver al bebé hace 15 días porque la cuidadora no le contesta el celular.

Además, expuso que esta situación ya la están revisando abogados y, por lo tanto, varios internautas se preguntaron si habrá una disputa por la custodia de Emiliano, su hijo.

Juan David Tejada habló de tratar la polémica con Aida Victoria Merlano con abogados: ¿se refirió a la custodia?

La expareja de Aida Victoria Merlano reconoció que aún tienen aspectos pendientes por tratar, pero que su abogado se pondrá al frente de todo para evitar nuevas polémicas.

No obstante, hasta ahora, no se ha referido como tal el tema de la custodia del niño, pero sí ha remarcado que, al igual que Aida Victoria Merlano, él tiene derecho a verlo y compartir con él.

"Ahora que pase lo que tenga que pasar, pero eso no lo definimos nosotros, sino que las personas profesionales encargadas de ese tema. Ya hay abogados desde hace varios días y yo creo que voy a ver mi hijo en cualquier momentico porque así como ella tiene derecho, yo como papá también", señaló Juan David Tejada.

"Vamos a manejar todo legalmente, que entre abogados se entiendan y vamos a ver quién va a ganar esto y qué va a pasar", concluyó la expareja de Aida Victoria Merlano.

Juan David Tejada volvió a referirse a la polémica con Aida Victoria Merlano

En la tarde de este 24 de octubre, Juan David Tejada subió un nuevo video respondiéndole a Aida Victoria Merlano. Sus palabras fueron las siguientes:

"Esta mujer es una persona que le gusta pordebajear a todo el mundo porque si alguien no le agrada quiere acabarlo. Yo les hago una pregunta, ¿todas las personas que hemos estado con ella somos los malos? ¿Quién es el del problema, nosotros o ella?", afirmó Juan David Tejada.

"¿Cómo es tan absurda y tan poco inteligente de venir a decir que yo no le doy un solo centavo a mi hijo cuando eso es totalmente falso. A mí me queda muy duro venir a pelear con una persona que, dicho por su misma familia, tiene problemas psicológicos", añadió.

El video completo es este: