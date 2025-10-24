¡Polémica! Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de no responder por el bebé y ser agresivo: expuso chat

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada protagonizaron un fuerte cruce en las últimas horas.

Todo comenzó cuando una internauta criticó la maternidad de Aida Victoria Merlano tras verla en una discoteca y la influencer, notablemente molesta, le respondió.

"Usted me puede criticar todo lo que quiera, pero mi maternidad jamás. Durante 40 días mi hijo dormía sobre mi pecho porque yo quería afianzar su apego seguro y me acostaba a las 6:00 de la mañana. Yo trasnoché todos y cada uno de los días sin ayuda de nadie", comenzó diciéndole Aida Victoria Merlano a la internauta.

Además, posteriormente, aseguró que ella está respondiendo sola por su hijo y ahí fue que se generó la polémica con Juan David Tejada, su expareja.

"Y como este pecho es el único que corre con todos sus gastos, a mí absolutamente nadie me puede decir nada y mucho menos me van a impedir que yo sea mujer por tres días porque soy una madre ejemplar. Mi hijo a sus dos meses ya tiene su vida financiera resulta gracias a Dios y a su madre, a nadie más", señaló la influencer.

Tras esas declaraciones, Juan David Tejada se pronunció de inmediato en Instagram para acusar a Aida Victoria Merlano de estar acostumbrada a esos 'jueguitos' y decir que no le seguiría el juego.

Por lo tanto, el cruce no terminó ahí, sino que Aida Victoria Merlano expuso un chat en el que le recordó a Juan David Tejada que él habría sido agresivo con ella.

Este fue el chat que expuso Aida Victoria Merlano en medio de su polémica con Juan David Tejada, su expareja

Aida Victoria Merlano, en una historia de Instagram, publicó el pantallazo de una conversación que tuvo el 15 de septiembre con Juan David Tejada.

"Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote, con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata debido a que si fuera por temas del niño, podría perfectamente no volver a escribirte en mi vida porque, gracias a Dios, no necesito nada de ti", escribió Aida Victoria Merlano en ese chat.

Mientras tanto, la respuesta de Juan David Tejada fue la siguiente:

Listo, no, solo te digo eso. ¿Entonces quieres manejar las cosas así?

A lo que Aida Victoria Merlano respondió que prefería poner límites, hablar estrictamente lo necesario y que todos los acuerdos quedaran escritos.

El chat completo es el siguiente:

¿Qué ha dicho exactamente Juan David Tejada durante su pelea con Aida Victoria Merlano?

En el primer pronunciamiento de Juan David Tejada en medio de la polémica, manifestó que seguirá siendo un caballero y que con el tiempo todo estará en su lugar.

"Arriba hay un Dios que todo lo ve. Solo pasaba a decirles que no me voy a dejar provocar de ningún jueguito al que está acostumbrada. Dejemos todo en manos de Dios que él se encargará de poner todo en su lugar. Soy un caballero y lo seguiré siendo siempre", comenzó redactando.

"En algún momento las máscaras se caerán. Dios los bendiga", concluyó.