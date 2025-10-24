CANAL RCN
Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, compartió un sorprendente chat en el que se defiende de las críticas sobre la crianza de su hijo.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Foto Instagram: @aidavictoriam - jdt21_5

octubre 24 de 2025
02:44 p. m.
Tras la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, el exesposo reveló delicado audio sobre su compromiso con su hijo.

Juan David Tejada expone chat de Aida Victoria Merlano tras su ruptura

Todo comenzó porque Aida Victoria Merlano confesó que su expareja, Juan David Tejada, no respondía económicamente por su hijo Emiliano. Es por ello, que el empresario decidió compartir un chat para aclarar y defenderse de la creadora de contenido.

"No soy un hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme y esto es sola una parte de una conversación", comentó Tejada.

De igual manera, destacó que siempre va a priorizar a su hijo y que nunca le va a faltar nada.

"Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por eso, pero la verdad me toca defenderme, te amo con mi alma y a ti jamás te va a faltar nada de mi parte", añadió.

 

¿Qué dice el audio de Aida Victoria Merlano hacia su expareja, Juan David Tejada?

En el audio se escucha a Aida Victoria Merlano confirmando el costo total de las pautas publicitarias. De hecho, en la conversación se mencionan las diferentes campañas, las sumas correspondientes y el dinero que aún queda pendiente por pagar.

¿Cómo se defendió Aida Victoria Merlano del audio de Juan David Tejada?

Claramente, la creadora de contenido se pronunció sobre la situación y respondió a través de su cuenta de Instagram. En primer lugar, agradeció que se filtrara el audio, ya que, según ella, esto permite que sus seguidores comprendan que siempre fue la responsable de manejar las cuentas económicas, los ingresos y demás aspectos financieros durante su relación.

"Este hombre le está diciendo al mundo 'yo estando con ella facturaba a costillas de lo que ella lleva años haciendo y aparte lo único que le aporté a mi hijo fue de esas publicidades que ella me conseguía', está reafirmando que llevo tres meses manteniendo a tu hijo, sino que a lo largo de mi embarazo también vivíamos de mi plata, eres un bruto", confesó la creadora de contenido.

