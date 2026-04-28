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Lorelei Tarón explotó contra quienes piden el retiro de Falcao: envió indirecta

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, lanzó un dardo a quienes piden el retiro profesional del ‘Tigre’.

Lorelei
Foto: @loreleitaron

Noticias RCN

abril 28 de 2026
10:00 a. m.
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La reciente reacción de Lorelei Tarón en redes sociales volvió a poner en el centro de la conversación el presente de Radamel Falcao García, quien atraviesa un tramo complejo de su carrera debido a las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos meses con Millonarios.

La cantante argentina, reconocida además por su cercanía con el entorno del club capitalino, respondió con firmeza a quienes han sugerido que el delantero debería dar un paso al costado del fútbol profesional.

Todo se originó a partir de un comentario en una de sus publicaciones, donde una seguidora afirmó que “fue grande, es hora de retirarse”, una frase que, aunque presentada como opinión, abrió un debate sensible entre los aficionados. La respuesta de Tarón no tardó en llegar y dejó clara su postura frente a este tipo de mensajes, defendiendo la autonomía del jugador para decidir sobre el final de su carrera.

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Una respuesta contundente que marcó postura

Lejos de ignorar el comentario, Lorelei Tarón optó por responder directamente, dejando un mensaje que rápidamente se viralizó. En su réplica, aseguró que nadie, más allá del propio futbolista, tiene la autoridad para determinar cuándo debe retirarse, marcando una diferencia entre opinar y emitir juicios sin fundamento.

Su intervención fue interpretada como un respaldo total al ‘Tigre’, en medio de un contexto donde las lesiones han limitado su continuidad en el terreno de juego. Sin embargo, también expuso el desgaste que generan este tipo de cuestionamientos en figuras que han construido una trayectoria destacada a nivel internacional.

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Las palabras de Tarón no solo fueron dirigidas a una seguidora en particular, sino que también funcionaron como un mensaje más amplio para quienes han insistido en poner fecha al retiro del delantero samario, desconociendo su legado y su derecho a tomar esa decisión en sus propios términos.

El peso de una carrera y el debate sobre el retiro

La situación de Falcao reabre una discusión frecuente en el fútbol: ¿quién define el momento adecuado para retirarse? En el caso del histórico goleador de la Selección Colombia, su recorrido en la élite, sus logros internacionales y su impacto en el fútbol nacional lo respaldan como una de las grandes leyendas del país.

Si bien es cierto que su presente físico ha estado marcado por contratiempos, también lo es que su figura sigue teniendo un peso significativo dentro y fuera de la cancha. En Millonarios, su presencia no solo responde a lo deportivo, sino también a lo simbólico, siendo un referente para las nuevas generaciones.

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En medio de este panorama, la reacción de Lorelei Tarón pone sobre la mesa la necesidad de abordar este tipo de debates con mayor criterio. El retiro de un futbolista no es únicamente una cuestión de rendimiento inmediato, sino una decisión personal que involucra múltiples factores. Por ahora, el ‘Tigre’ sigue en pie, enfrentando la adversidad y defendiendo, a su manera, el derecho de escribir el último capítulo de su carrera.

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